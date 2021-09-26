Beşiktaş - Ajax maçının hakemi Benoit Bastien'in Türk takımları karnesi

Türk takımları Fransız hakem Benoit Bastien'in yönettiği maçlardan mutlu ayrılmadı.

Yaşanan sakatlıklarla yıkılan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax deplasmanına konuk olacak.

Borussia Dortmund ile oynadıkları ilk maçtan 2-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, Hollanda ekibi karşısında şans arayacak.

Beşiktaş'ın Ajax deplasmanındaki maçını ise Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Peki Benoit Bastien'in daha önce Türk takımlarına karşı yönettiği maçlar nasıl sonuçlandı?

Benoit Bastien'in Türk takımları karnesi

Fransız hakem Benoit Bastien bu döneme kadar Türk takımlarının maçlarını beş kez yönetti.

Türk takımları bu maçlardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı.

Fenerbahçe'nin 2015/16 sezonunda Molde karşısında çıktığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının hakemi Benoit Bastien'di. Sarı-lacivertliler, Vitor Pereira yönetiminde evinde oynadığı Molde maçından 3-1 mağlup ayrıldı.

Fransız hakem, 2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Manchester United - Fenerbahçe maçını yönetti. Kanarya, İngiltere deplasmanında 4-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın 2018/19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile oynadığı A Grubu maçını yönetti. Galatasaray bu karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

2019/20 sezonunda Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnador karşısındaki mücadelesini yine Bastien yönetti. Bordo-mavililer, Krasnador deplasmanında 3-1 mağlup oldu.

Bastien ayrıca Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi Play-off turu'nda oynadığı HJK Helsinki karşılaşmanın hakemiydi. Sarı-lacivertliler, Finlandiya ekibi karşısında 1-0 galip geldi.

Benoit Bastien'in Milli takıma karşı karnesi

Fransız hakem A Milli Takım'ın mücadelelerini ise 3 kez yönetti.

Benoit Bastien, Türkiye'nin Almanya, Finlandiya ve Karadağ maçlarını yönetirken Milliler bu maçların üçüncünden de beraberlikle ayrıldı.

Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman?

Siyah-beyazlılar, 28 Eylül Salı günü gecesi Hollanda futbolunun lokomotif ekibi Ajax'a konuk olacak.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ saat 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

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