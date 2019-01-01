Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisini almak için harekete geçiyor

Beşiktaş, formda yıldızı Adem Ljajic'in bonservisini almak için Torino'yla pazarlığa oturmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisini almak için girişimlere başlıyor.

’dan 1 milyon 250 bin euro karşılığında kiralanan Sırp futbolcunun satın alma opsiyonu 6.5 milyon euro. Siyah beyazlı yönetim, İtalyan ekibiyle görüşerek bonservis bedelini düşürmeye çalışacak.

NTV’ ye konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Kavalcı, opsiyonu kullanmak istediklerini söylerken, “Ljajic büyük ihtimalle önümüzdeki sezonda da bizimle olacak. Torino ile görüşerek sezon başındaki opsiyonundan daha düşük bir ücrete transferi tamamlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Son haftalardaki performansıyla siyah-beyazlıların en etkili isimlerinden olan 27 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor maçında attığı 2 gol ve 3 asistiyle 7-2’lik skora katkı sağladı.

Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkan Ljajic, 9 gol atarken, 9 da asist yaptı.