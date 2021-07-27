Beşiktaş - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile yeni ekibi Adana Demirspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecekler.
Beşiktaş yerli oyuncu transferleriyle kadrosunu güçlendirirken Adana Demirspor ise ses getiren transferleriyle gündeme oturdu.
Her iki takım da sezon öncesi yeni transferleriyle boy göstermek istiyor.
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Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman?
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 6 Ağustos Cuma günü oynanacak.
Siyah-beyazlılar'ın üçüncü hazırlık maçı saat 21.00'de başlayacak.
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayıncısı henüz bilinmiyor.
Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı
Beşiktaş, 24 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 3 hazırlık maçı oynamayı planlıyordu ancak koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampı iptal edildi.
İlk maçını Başakşehir ile yapan Beşiktaş, ardından 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor ile karşılaştı.
Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor ile buluşacak.