Beşiktaş, açıklamalarından dolayı Vagner Love'ı cezalandırdı
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AA
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Brezilyalı oyuncu Vagner Love, ülkesinde bir radyo programına kulübü hakkında alacaklarının ödenmemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı oyuncu, alacaklarının ödenmemesi halinde FIFA'ya başvuracağını belirtti. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi harekete geçti.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah beyazlı yönetim, Vagner Love'ın bu açıklamalarına cezayı kesti. Beşiktaş yönetimi, 34 yaşındaki santrfora izinsiz açıklamalarından dolayı 100 bin euro'luk para cezası verdi.