Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi
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Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yolların ayrıldığını duyurduğu Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini de TFF'ye resmen iletti. Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın'ı teknik direktörlüğe getirmesi bekleniyor.
Beşiktaş, sezon başında Fikret Orman yönetiminin kararıyla 56 yaşındaki teknik adamla anlaşarak 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında üç kulvarda çıktığı toplam 28 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 de yenilgi aldı.