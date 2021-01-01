Beşiktaş - Abdullah Avcı belirsizliğinde son sözü TFF söyledi

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17.340.000 TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi.

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile devam eden sözleşme krizinde kararı TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verdi.

Beşiktaş, 2019-20 sezonunda Abdullah Avcı ile uzun süreli bir sözleşme imzalamıştı ama alınan sonuçlardan sonra henüz ilk sezon sona ermeden yollar ayrılmıştı.

Avcı'nın sözleşmesindeki maddelere göre; Avcı sözleşme süresi boyunca her yıl için 12 milyon TL alacaktı. Ayrıca şampiyonluk için de 400.000 euro'luk prim bulunuyordu.

Yapılan anlaşma gereği Beşiktaş, yollarını ayırmasına rağmen sözleşme süresi boyunca Avcı'ya maaş ödemeye devam edecekti. Fakat tecrübeli teknik direktörün Trabzonspor ile sözleşme imzalamasının ardından siyah-beyazlı kulüp şikayette bulundu ve bundan sonra maaş ödenmesinin haksız olduğunu belirtti.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, konuyu değerlendirdi ve Beşiktaş'ın, Abdullah Avcı'ya 17.340.000 TL fesih tazminatı ile birlikte, 520.200 TL yargılama giderini ödemesi yönünde karar verdi. Beşiktaş Kulübü bir açıklama yayınlayarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş günleri

Fikret Orman döneminde Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalayan Avcı, erken seçimin ve sonrasında da Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesinin ardından kulüpten ayrıldı.

Ocak ayında görevinden ayrılan Avcı, siyah-beyazlı takımın başında 239 gün kalabildi.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktörünün yönetiminde 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi. Avcı dönemindeki resmi maçlarda 11 kez kazanabilen Beşiktaş, 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Avcı 2020 yılının Kasım ayında Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'nın sözleşmesi hakkında ne demişti?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Avcı'nın Trabzonspor'a imza atmasının ardından spor müdürleriyle gerçekleştirdiği basın sohbet toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hocamız bizde çalıştığı dönemin parasını almıştı. Trabzonspor'dan alacağı 11 milyon lirayı da düştükten sonra bizden 19 milyon lira talep ediyor. İhtarname gönderdi."

"Kendisiyle yapılan anlaşma hem süre hem tutar olarak çok ağır. Bir sene önce benimle yıllık 12 milyon liraya anlaşıyorsun şimdi bunun yarısına Trabzonspor'a gidiyorsun. Üzerini Beşiktaş tamamlayacak gibi oluyor. Karşılıklı konuştuğumuzda bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum."