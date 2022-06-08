Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Wout Weghorst gol sevincinde neden pençe işareti yaptı?
Uluslar Ligi'nde Galler deplasmanına konuk olan Hollanda, Wout Weghorst'un 90+4'te attığı golle 2-1 galip geldi.
Hollandalı oyuncular golün ardından büyük bir sevinç yaşarken, galibiyet sayısını kaydeden Weghorst'un sevinci Beşiktaş taraftarlarında heyecan yarattı.
Burnley forması giyen golcü oyuncu bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde üst sıraları işgal ediyor. Ancak Weghorst'un gol sevinci Beşiktaşlılara gönderilmiş bir mesaj değil.
Editörün Seçtikleri
- Barcelona 80 milyon euro maaş yükünden kurtulmak için Pique'den erken emeklilik bekliyor
- Erling Haaland, Beşiktaş'ın eski yıldızını suçladı: "Ayaklarını kıracağım!"
- Beşiktaş'ın transfer listesindeki Romain Saiss neden Premier Lig'i iki kez reddetti?
- YORUM | Paulo Sousa, Jorge Jesus ve 'utanç verici' teknik direktörlük kavgası, Flamengo'yu paramparça ediyor
Kartal değil aslan pençesi
Hollanda'nın simgesi olan aslanın kökeni 1100'lü yıllardaki Flaman kontlarının armalarına kadar dayanıyor.
Bu meşhur aslan simgesini Hollanda Futbol Federasyonu'nun logosunda görmek de mümkün.
Weghorst'un gol sevincinde kullandığı pençeler de Beşiktaş'ın kartalına değil, 'Hollanda aslanına' ait.
Milli takımdaki tüm gollerinde yaptı
Hollanda formasıyla 13. maçına Galler karşısında çıkan Weghorst üçüncü kez fileleri havalandırdı.
29 yaşındaki oyuncu milli takımdaki ilk golünü 6 Haziran 2021'de Gürcistan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında atmıştı.
Weghorst'un ikinci golü ise yalnızca bir hafta sonra, 13 Haziran 2021'de Avrupa Şampiyonası'nda geldi.
Gruptaki ilk maçta Ukrayna ağlarını sarsan Weghorst, tıpkı Gürcistan maçında olduğu gibi golü 'pençeyle' kutlamıştı.Daha fazla okuma