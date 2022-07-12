Deneyimli forvet yeni sezon öncesinde siyah beyazlı taraftarlara umut dağıttı.

Everton'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a imza atan Cenk Tosun, yeni transferler Muleka ve Weghorst'la birlikte takımı şampiyonluğa taşıyacaklarına inanıyor.

Beşiktaş formasıyla 145 maçta 67 golü bulunan 31 yaşındaki forvet, Viktoria Plzen'le oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun, Çek temsilcisiyle golsüz berabere kalmalarına rağmen, sergiledikleri iyi futbolun güzel şeylerin habercisi olduğunu düşünüyor.

Ne söyledi?

2014-2018 yılları arasında Beşiktaş formasını giyen Cenk Tosun, 2020/21 sezonunda kiralık olarak siyah beyazlı takıma dönmüş, fakat sakatlığı nedeniyle sadece üç maça çıkabilmişti.

Beşiktaş'ta üç Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Cenk Tosun buradaki üçüncü macerasına yelken açacağı için oldukça heyecanlı.

"Yuvama döndüm, öncelikle onu söylemek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum."

"Maça gelecek olursak, kazanmayı hak eden, daha çok gol pozisyonuna giren taraf bizdik. Ancak olmadı. Bunlar bizim için zaten idman maçları. Daha ikinci maçımız. Daha ligin başlamasına uzun bir süre var. Onun için her maçta iyi ve kötü şeyleri çıkartıp, sonraki maçlarda daha iyisini yapmak istiyoruz."

"Hocanın yeni bir sistemi var, onu oturtmaya çalışıyoruz. Kamp güzel geçiyor. Allah'a şükür şu ana kadar büyük bir sakatlık vermedik. İyi dinlenip, burada son maçımızı oynayıp sonrasında İstanbul'a gideceğiz."

Şampiyonluk formülü: Muleka, Weghorst, Cenk

"Hepimizin farklı tip forvetler olması, hocanın elini güçlendiriyor bana göre. Her taktiğe başka forvetle çıkabilir. Ben bunu daha önce söylemiştim. Benim atmadığım zamanlarda Muleka atacak, Weghorst atacak. Onların atmadığı zaman ben atacağım. Böyle şampiyonluk gelecek."

"Üçlü defans oynuyoruz. 3-5-2 tarzında, çift forvet oynuyoruz. Güzel bir sistem. Antrenmanlarda, maçlarda onun üstüne çalışıyoruz. Hocanın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Süper Lig'in ilk maçına tamamen hazır olma niyetindeyiz."

"Şu an iyiyim. Uzun süredir maç oynamadım. Everton'da bazen oyuna giriyordum 5, 10 dakika. Ama bunlar uzun süreler değil. Şimdi iki maçta da 45'er dakika oynadım. Bu iyi bir şey. Yüzde 100 hazır olmadığım için bu maçlar bana iyi geliyor. Böyle yavaş yavaş üstüne koyarak lige hazır olacağım."

Valerien Ismael övgüsü

"Bizim için böyle modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj. Artık o eski kafadan çıkıp, modern futbol oynatmak güzel bir şey. Tabii sezon içinde Üçlüyü oturtmak çok kolay değil. Ama sezon başı bunun için doğru bir süre. Dediğim gibi ligin başlamasına uzun bir süre var. O zamana kadar yüzde yüz hazır oluruz."