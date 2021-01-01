Beşiktaş, 8 Mayıs'ta nasıl şampiyon olur?

Siyah-beyazlılar, şampiyonluğu en erken nasıl garantileyebilir?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesmeye devam ediyor.

38. haftada Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında iyi bir oyunla 3-2 galip gelmeyi başardı. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 78'e çıkardı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Kevin N'Koudou, Gökhan Töre ve Rachid Ghezzal'dan geldi. Çaykur Rizespor ise İsmail Köybaşı ve Damjan Dokovic ile fileleri havalandırdı.

Sıra Takım Puan Averaj 1 Beşiktaş 78 40 2 Fenerbahçe 73 28 3 Galatasaray 72 35

Şimdi ne olacak?

78 puanla ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş, kalan maçlarda yedi puan topladığı takdirde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğu garantileyecek. Yani Kartal kalan dört maçtan iki galibiyet bir beraberlik alırsa, Fenerbahçe ve Galatasaray tüm maçlarını kazansa bile kupaya uzanacak.

Peki Beşiktaş, şampiyonluğu en erken nasıl garantileyebilir? Bir de buna bakalım.

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Atakaş Hatayspor'u mağlup edip Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u, Galatasaray ise Gençlerbirliği'ni yenemezse bir sonraki hafta, yani 40. haftada Beşiktaş şampiyonluk maçına çıkıyor.

Kartal, bu durumda ligin bitimine iki hafta kala, 8 Mayıs'ta Galatasaray derbisini kazanması halinde şampiyonluğu garantiliyor.

Beşiktaş'ın maç tarihleri

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında 1 Mayıs'ta Hatayspor'u konuk edecek. Dolmabahçe'deki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, Covid-19 testi pozitif çıktığı için takımının başında olamayacak.

Kartal, 40. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanına gidecek. 8 Mayıs'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Sergen Yalçın'ın ekibi 41. haftada Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Vodafone Park'taki mücadele 11 Mayıs'ta saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar sezonu İzmir'de kapatacak ve 15 Mayıs saat 20.30'da Göztepe deplasmanında mücadele decek.