Beşiktaş 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Süper Lig haberleri ve daha fazlası

Beşiktaş, 2020/21 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğundan bu yana son yıllarda şampiyonluk yarışının temposunun gerisinde kalmış olabilir, ancak Kara Kartallar camiası bunun Türk futbolunun zirvesine yeniden döndükleri sezon olmasını umut ediyor. Beşiktaş'ı sahada izlemek için biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Eski Bologna teknik direktörü Vincenzo Italiano'ya, Sergen Yalçın'ın 9 aylık görev süresi altında geçen sezonu Süper Lig liderlerinin epey gerisinde tamamlayan İstanbul ekibinin ardından, tutkulu Beşiktaş taraftarını yeniden ateşleme sorumluluğu verildi.

Beşiktaş bu sezon sağlam bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Leandro Trossard ve Dušan Vlahović gibi dikkat çeken transferlerin yanı sıra Türk orta saha ikilisi Orkun Kökçü ile Salih Özcan'ın da takıma hemen katkı vermesini umuyor.

GOAL, Beşiktaş maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair tüm güncel bilet bilgilerini, nereden satın alabileceğiniz, ne kadar tuttukları ve daha fazlasını sizin için derledi.

Yaklaşan Beşiktaş maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Bilet Cum, 11 Eyl (20.00) Süper Lig: Beşiktaş - Erzurumspor Tüpraş Stadyumu (İstanbul) Biletler Per, 17 Eyl (22.00) UEL: Beşiktaş - Marseille Tüpraş Stadyumu (İstanbul) Biletler Paz, 20 Eyl (20.00) Süper Lig: Amed - Beşiktaş Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır) Biletler Paz, 11 Eki (18.00) Süper Lig: Beşiktaş - Kocaelispor Tüpraş Stadyumu (İstanbul) Biletler Per, 15 Eki (21.00) UEL: Hoffenheim - Beşiktaş SNP Arena (Sinsheim) Biletler Paz, 18 Eki (18.00) Süper Lig: Trabzonspor - Beşiktaş Şenol Güneş Spor Kompleksi (Trabzon) Biletler Per, 22 Eki (22.00) UEL: Beşiktaş - Crystal Palace Tüpraş Stadyumu (İstanbul) Duyurulacak Paz, 25 Eki (18.00) Süper Lig: Beşiktaş - İstanbul Başakşehir Tüpraş Stadyumu (İstanbul) Biletler Paz, 1 Kas (18.00) Süper Lig: Kasımpaşa - Beşiktaş Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu (İstanbul) Biletler

Beşiktaş bileti nasıl alınır?

Beşiktaş maçlarının resmi biletleri yalnızca Passo platformu ya da Passo mobil uygulaması üzerinden satılır ve genellikle her maç gününden sadece 3-5 gün önce satışa çıkar.

Şiddeti ve karaborsayı önlemek amacıyla uygulanan sıkı Türk spor yasaları nedeniyle her biletin, Passo Taraftar Kart adı verilen kişiselleştirilmiş bir taraftar kimlik kartına elektronik olarak tanımlanması gerekir. Eskiden Passolig olarak bilinen bu kart olmadan ne stadyuma girebilir ne de bilet satın alabilirsiniz.

Bunun yanı sıra taraftarlar Beşiktaş maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri olarak, son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Beşiktaş biletleri ne kadar?

İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanan standart lig maçları için resmi Beşiktaş biletleri genellikle 760 TL ile 5.000 TL+ arasında değişir, ancak büyük İstanbul derbileri ya da önemli Avrupa gecelerinde 19.000 TL+'ye kadar çıkabilir.

Fiyatlar, Tüpraş Stadyumu'nda seçtiğiniz tribün ve kata göre farklı kategoriler arasında değişiklik gösterir:

Kuzey Tribünü (Kuzey) : Kalelerin arkası; en tutkulu ve en çok bağıran taraftar gruplarının bulunduğu en coşkulu bölüm. Normal maç biletleri yaklaşık 760 TL-1.500 TL arasındadır.

Güney Tribünü (Güney) : Kalelerin arkası; "Kuzey" muadiline göre daha sakin bir taraftar bölgesi. Normal maç biletleri yaklaşık 760 TL-1.500 TL arasındadır.

Doğu Tribünü (Doğu) : Ana yan hat; geniş ve mükemmel bir yan çizgi görüşü sunar, Batı tribününden daha gürültülü ve hareketlidir. Normal maç biletleri yaklaşık 1.500 TL-4.500 TL+ arasındadır.

Batı Tribünü (Batı) : Ana tribün; basın locası, lüks localar ve kulübeleri gören bir manzara sunar. Normal maç biletleri yaklaşık 1.500 TL-5.000 TL+ arasındadır.

Güncel müsaitlik için kulübün resmi bilet portalını ya da StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Tüpraş Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Tüpraş Stadyumu, İstanbul'un kalbinde, manzaralı Boğaz kıyısında yer alan modern bir spor arenasıdır. Avrupa ile Asya'nın buluştuğu sulara bakması nedeniyle dünyanın en güzel stadyum konumlarından biri olarak yaygın şekilde kabul edilir. Stadyum yaklaşık 42.684 taraftar kapasitesine sahiptir ve 2016'dan bu yana Beşiktaş'ın coşkulu iç saha yuvası olmuştur.

İstanbul, 1947'de Tüpraş Stadyumu'nun mevcut yerinde, İnönü Stadyumu adı verilen ilk büyük modern spor arenasını açtı. 60 yılı aşkın süre boyunca bu stat, zaman zaman şehrin en büyük kulüplerinin paylaştığı efsanevi bir futbol mabedi oldu. Beşiktaş, 2013'te Tüpraş Stadyumu'nu sıfırdan inşa etmek için eski yapıyı yıktı.

Sportif organizasyonların ötesinde bu mekan, Guns N' Roses gibi grupların efsanevi rock performanslarına ev sahipliği yapan dev bir konser alanı olarak da hizmet veriyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan unutulmaz futbol maçları:

UEFA Süper Kupası (2019) : Zeminde oynanan ilk büyük Avrupa finali, ışıklar altında iki İngiliz takımını karşı karşıya getirdi. Uzatmaların ardından 2-2 biten nefes kesici maçta Liverpool, Chelsea karşısında penaltı atışlarıyla kupayı kazandı. Karşılaşma ayrıca Stéphanie Frappart'ın büyük bir erkek UEFA finalinde düdük çalan ilk kadın hakem olmasıyla tarihe geçti.

UEFA Avrupa Ligi Finali (2026) : Deplasmandan gelen binlerce İngiliz taraftarın desteği ve VIP localarında Prens William'ın da izlediği maçta Aston Villa, SC Freiburg'u 3-0 gibi net bir skorla geçerek kırk yılı aşkın süredeki ilk büyük kıtasal kupasını kazandı.

'İstanbul Mucizesi' : Beşiktaş, Benfica karşısında ilk yarıda 3-0 geri düştükten sonra tamamen oyundan düşmüş görünüyordu. Ancak kulakları sağır eden kalabalığın desteğiyle ev sahibi ekip, Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attı. İkinci yarıda Cenk Tosun, Ricardo Quaresma ve Vincent Aboubakar'ın golleri skoru 3-3'e getirirken Beşiktaş taraftarını da çılgına çevirdi.

Tarihi korumak: Stadyum, Osmanlı dönemi saraylarının yakınındaki son derece hassas ve tarihi bir bölgede yer aldığı için dış cephesinde doğal kireç taşıyla kaplanmış klasik sütunlar bulunuyor ve bu sayede çevreyle güzel bir uyum sağlıyor. Orijinal 1947 stadından kalan güneydeki tarihi "Eski Açık" duvarı da korunarak tasarıma doğrudan dahil edildi.

Beşiktaş rekorları ve istatistikleri

1903'te kurulan Beşiktaş (Beşiktaş J.K.), Türk futbol tarihinin en dikkat çekici rekorlarından bazılarını elinde bulunduruyor.

Kulüp başarıları ve kupa öne çıkanları

Türkiye Ligi şampiyonlukları : 21 şampiyonluk

Türkiye Kupası : 11 şampiyonluk

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Mehmet Özdilek (491), Rıza Çalımbay (485)

En çok gol atanlar: Hakkı Yeten (382), Şeref Görkey (320)

Yenilgisiz tek şampiyon

Beşiktaş, modern Türkiye Süper Ligi'ni tek bir maç kaybetmeden kazanan ilk takım oldu ve şu ana kadar bunu başaran tek ekip olarak 1991-92 sezonunu yenilgisiz tamamladı.

En uzun yenilmezlik serisi

Kara Kartallar, 1991 ile 1992 arasında 56 maça yayılan seriyle Türk lig tarihindeki en uzun yenilmezlik rekorunun sahibi.

Ulusal amblem onuru

Beşiktaş, Türk bayrağını doğrudan kulüp logosunun içinde kullanmasına izin verilen tek Türk kulübüdür. Bu hak, 1952'de Yunanistan'a karşı oynanan bir maçta tüm Türkiye milli takımını temsil etmelerinin ardından verildi.















