Beşiktaş, 2022-23 sezonu yaz transfer döneminde hangi futbolcuları transfer etti?

Ethem Sündük|
Wout Weghorst BesiktasBeşiktaş
TransfersBeşiktaşSüper Lig

Siyah-beyazlı ekibin transferlerine ve takımdan ayrılan oyunculara göz atalım.

Beşiktaş, hocası Valérien Ismaël yönetiminde yeni sezon antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürürken Fransız teknik direktör, takımını yeni sezona taktik çalışmaları ve zorlu kondisyon idmanlarıyla hazırlıyor.

Siyah-beyazlı ekibin, her sezon olduğu gibi bu yıl da tek hedefi şampiyonluk olurken bu kapsamda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirdi.

Aynı zamanda, bazı futbolcularla da yollar ayrıldı.

GOAL Türkiye, Beşiktaş'ın 2022-23 sezonunda yaptığı transferlerin detayları hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceliyor.

Beşiktaş'ın transferleri

Oyuncu

Ülkesi

Önceki kulübü

Ücret

Gedson Fernandes

Portekiz

Benfica

6 milyon Euro

Jackson Muleka

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Standard Liege

3.35 milyon Euro

Romain Sais

Fas

Wolverhampton

Bedelsiz

Cenk Tosun

Türkiye

Everton

Bedelsiz

Wout Weghorst

Hollanda

Burnley

Kiralık

Emrecan Uzunhan

Türkiye

İstanbulspor

2 milyon euro

Beşiktaş'tan ayrılan futbolcular

Oyuncu

Ülkesi

Yeni Kulübü

Ücret

Cyle Larin

Kanada

Club Brugge

Bedelsiz

Alex Teixeria

Brezilya

Vasco de Gama

Bedelsiz

Alpay Celebi

Türkiye

Kocaelispor

Bedelsiz

Kerem Kalafat

Türkiye

Çaykur Rizespor

Kiralık

Güven Yalçın

Türkiye

Kulüpsüz

Damagoj Vida

Hırvatistan

Kulüpsüz

Adem Ljajic

Sırbistan

Kulüpsüz

Oğuzhan Özyakup

Türkiye

Kulüpsüz

Gökhan Töre

Türkiye

Kulüpsüz

Fabrice N'Sakala

Fransa

Kulüpsüz

Mehmet Topal

Türkiye

Futbolu bıraktı

Jeremain Lens

Hollanda

Kulüpsüz

Douglas

Brezilya

Kulüpsüz

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