Beşiktaş, 2022-23 sezonu yaz transfer döneminde hangi futbolcuları transfer etti?
Beşiktaş, hocası Valérien Ismaël yönetiminde yeni sezon antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürürken Fransız teknik direktör, takımını yeni sezona taktik çalışmaları ve zorlu kondisyon idmanlarıyla hazırlıyor.
Siyah-beyazlı ekibin, her sezon olduğu gibi bu yıl da tek hedefi şampiyonluk olurken bu kapsamda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirdi.
Aynı zamanda, bazı futbolcularla da yollar ayrıldı.
GOAL Türkiye, Beşiktaş'ın 2022-23 sezonunda yaptığı transferlerin detayları hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceliyor.
Beşiktaş'ın transferleri
Oyuncu
Ülkesi
Önceki kulübü
Ücret
Gedson Fernandes
Portekiz
Benfica
6 milyon Euro
Jackson Muleka
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Standard Liege
3.35 milyon Euro
Romain Sais
Fas
Wolverhampton
Bedelsiz
Cenk Tosun
Türkiye
Everton
Bedelsiz
Wout Weghorst
Hollanda
Burnley
Kiralık
Emrecan Uzunhan
Türkiye
İstanbulspor
2 milyon euro
Beşiktaş'tan ayrılan futbolcular
Oyuncu
Ülkesi
Yeni Kulübü
Ücret
Cyle Larin
Kanada
Club Brugge
Bedelsiz
Alex Teixeria
Brezilya
Vasco de Gama
Bedelsiz
Alpay Celebi
Türkiye
Kocaelispor
Bedelsiz
Kerem Kalafat
Türkiye
Çaykur Rizespor
Kiralık
Güven Yalçın
Türkiye
Kulüpsüz
Damagoj Vida
Hırvatistan
Kulüpsüz
Adem Ljajic
Sırbistan
Kulüpsüz
Oğuzhan Özyakup
Türkiye
Kulüpsüz
Gökhan Töre
Türkiye
Kulüpsüz
Fabrice N'Sakala
Fransa
Kulüpsüz
Mehmet Topal
Türkiye
Futbolu bıraktı
Jeremain Lens
Hollanda
Kulüpsüz
Douglas
Brezilya
Kulüpsüz
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