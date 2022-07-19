Beşiktaş, 2022-23 sezonu yaz transfer döneminde hangi futbolcuları transfer etti?

Siyah-beyazlı ekibin transferlerine ve takımdan ayrılan oyunculara göz atalım.

Beşiktaş, hocası Valérien Ismaël yönetiminde yeni sezon antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürürken Fransız teknik direktör, takımını yeni sezona taktik çalışmaları ve zorlu kondisyon idmanlarıyla hazırlıyor.

Siyah-beyazlı ekibin, her sezon olduğu gibi bu yıl da tek hedefi şampiyonluk olurken bu kapsamda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirdi.

Aynı zamanda, bazı futbolcularla da yollar ayrıldı.

GOAL Türkiye, Beşiktaş'ın 2022-23 sezonunda yaptığı transferlerin detayları hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceliyor.

Beşiktaş'ın transferleri

Oyuncu Ülkesi Önceki kulübü Ücret Gedson Fernandes Portekiz Benfica 6 milyon Euro Jackson Muleka Demokratik Kongo Cumhuriyeti Standard Liege 3.35 milyon Euro Romain Sais Fas Wolverhampton Bedelsiz Cenk Tosun Türkiye Everton Bedelsiz Wout Weghorst Hollanda Burnley Kiralık Emrecan Uzunhan Türkiye İstanbulspor 2 milyon euro

Beşiktaş'tan ayrılan futbolcular

Oyuncu Ülkesi Yeni Kulübü Ücret Cyle Larin Kanada Club Brugge Bedelsiz Alex Teixeria Brezilya Vasco de Gama Bedelsiz Alpay Celebi Türkiye Kocaelispor Bedelsiz Kerem Kalafat Türkiye Çaykur Rizespor Kiralık Güven Yalçın Türkiye Kulüpsüz Damagoj Vida Hırvatistan Kulüpsüz Adem Ljajic Sırbistan Kulüpsüz Oğuzhan Özyakup Türkiye Kulüpsüz Gökhan Töre Türkiye Kulüpsüz Fabrice N'Sakala Fransa Kulüpsüz Mehmet Topal Türkiye Futbolu bıraktı Jeremain Lens Hollanda Kulüpsüz Douglas Brezilya Kulüpsüz

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