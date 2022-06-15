Beşiktaş 2022-23 sezon öncesi: Tur, fikstür, sonuçlar, biletler ve bilmeniz gereken her şey

Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları için önce Avusturya'da, ardından da İspanya'ya gidecek.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ın teknik direktörü olan Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımla ilk kez sezon öncesi kampı geçirecek.

Yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla girecek olan Kartal, hazırlık kampında Premier Lig ve La Liga ekipleriyle karşılaşma fırsatı bulacak.

GOAL Türkiye, Beşiktaş'ın sezon öncesi hazırlıkları ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi size getiriyor.

Beşiktaş 2022-23 sezonu öncesi maçları ve sonuçları

Tarih Fikstür Saat Yer 23 Temmuz Cumartesi Beşiktaş vs Wolverhampton 19.00 Estadio Camilo Cano La Nucia 26 Temmuz Salı Beşiktaş vs Deportivo Alaves 19.00 Estadio Camilo Cano La Nucia

Beşiktaş, sezon öncesi kampına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Kartal, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışında iki kamp gerçekleştirecek. İlk yurt dışı kampını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Haring bölgesinde yapacak olan Beşiktaş, ikinci yurt dışı kampını ise 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Alicante şehrinde düzenleyecek.

Siyah-beyazlılar, İspanya kampında İngiltere’den Wolverhampton Wanderers ile İspanya’dan Deportivo Alaves kulüpleriyle hazırlık maçları oynayacak.

Avusturya kampı hazırlık maçı programı ise henüz netleşmiş değil.

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