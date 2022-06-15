Beşiktaş 2022-23 sezon öncesi: Tur, fikstür, sonuçlar, biletler ve bilmeniz gereken her şey
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ın teknik direktörü olan Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımla ilk kez sezon öncesi kampı geçirecek.
Yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla girecek olan Kartal, hazırlık kampında Premier Lig ve La Liga ekipleriyle karşılaşma fırsatı bulacak.
GOAL Türkiye, Beşiktaş'ın sezon öncesi hazırlıkları ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi size getiriyor.
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Beşiktaş 2022-23 sezonu öncesi maçları ve sonuçları
Tarih
Fikstür
Saat
Yer
23 Temmuz Cumartesi
Beşiktaş vs Wolverhampton
19.00
Estadio Camilo Cano La Nucia
26 Temmuz Salı
Beşiktaş vs Deportivo Alaves
19.00
Estadio Camilo Cano La Nucia
Beşiktaş, sezon öncesi kampına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
Kartal, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışında iki kamp gerçekleştirecek. İlk yurt dışı kampını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Haring bölgesinde yapacak olan Beşiktaş, ikinci yurt dışı kampını ise 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Alicante şehrinde düzenleyecek.
Siyah-beyazlılar, İspanya kampında İngiltere’den Wolverhampton Wanderers ile İspanya’dan Deportivo Alaves kulüpleriyle hazırlık maçları oynayacak.
Avusturya kampı hazırlık maçı programı ise henüz netleşmiş değil.
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