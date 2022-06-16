Beşiktaş 2022/23 sezon öncesi: Kamp, hazırlık maçları, fikstür ve bilmeniz gereken her şey

Hazırlıklara 27 Haziran'da başlayacak olan siyah-beyazlıların yeni sezon planlaması nasıl olacak?

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde açacağı yeni sezon hazırlıkları için kamp programlarını ve maç takvimini belirledi.

Savunma için Romain Saiss'i kadroya kazandıran siyah-beyazlılarda hücuma da transfer yapılması bekleniyor.

Peki transfer hamlelerini bir an önce bitirmek ve iyi bir sezon öncesi geçirmek isteyen Beşiktaş'ın programı nasıl olacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Beşiktaş yeni sezonu ne zaman açacak?

2021/22 sezonunu 59 puanla 6. sırada tamamalayan Beşiktaş, 2022/23 sezonu çalışmalarına erken başlayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon çalışmaları BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

Beşiktaş sezonu 27 Haziran Pazartesi günü Valerien Ismael yönetiminde yapacağı antrenmanla açacak.

Beşiktaş'ın kamp programı nasıl?

Beşiktaş yeni sezonu Nevzat Demir Tesisleri'nde açsa da yurt dışında iki kamp dönemi geçirecek.

Siyah-beyazlıların ilk kampı Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde düzenlenecek ve hazırlıklar 5-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

İkinci kamp dönemi ise 20-27 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde sürecek.

Beşiktaş'ın hazırlık maçları ne zaman?

Valerien Ismael'in öğrencileri, İspanya kampında iki hazırlık maçı oynayacak.

İlk hazırlık maçı 23 Temmuz Cumartesi günü Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers ile olacak. İkinci maç ise 26 Temmuz Salı günü Deportivo Alaves ile oynanacak.

Beşiktaş'ın Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra açıklanacak.

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