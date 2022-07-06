Beşiktaş 2022-23 fikstürü: Süper Lig programı, önemli tarihler, detaylar

Kerim Akbaş|
Beşiktaş jenerik, Vodafone ParkGetty
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Kartal, 2022-23 sezonunu Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Kayserispor maçı ile açacak.

Süper Lig'de 2022-23 sezonunun fikstürü belli oldu. Yeni sezona kendi sahasında Kayserispor’la karşılaşarak başlayacak olan Beşiktaş, 17. ve 36. haftaları BAY geçecek.

Kara Kartal, ligi kendi sahasında oynayacağı Konyaspor maçıyla tamamlayacak. Süper Lig'de 2022-23 sezonu 5 Ağustos tarihinde başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Geçtiğimiz sezon ligi 6. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, Valerien İsmael önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başlamıştı. 120. kuruluş yılını kutlayacak olan siyah-beyazlılarda hedef şampiyonluk.

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GOAL Türkiye olarak Beşiktaş’ın 2022-23 Süper Lig programını, önemli tarihleri ve detayları hazırladık.

Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu fikstürü

1. hafta

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

2. hafta

Alanyaspor - Beşiktaş

3. hafta

Beşiktaş - Fatih Karagümrük

4. hafta

Beşiktaş - Sivasspor

5. hafta

Ankaragücü - Beşiktaş

6. hafta

Beşiktaş - Başakşehir

7. hafta

İstanbulspor - Beşiktaş

8. hafta

Beşiktaş - Fenerbahçe

9. hafta

Giresunspor - Beşiktaş

10. hafta

Beşiktaş - Trabzonspor

11. hafta

Hatayspor - Beşiktaş

12. hafta

Beşiktaş - Ümraniyespor

13. hafta

Galatasaray - Beşiktaş

14. hafta

Beşiktaş - Antalyaspor

15. hafta

Gaziantep FK - Beşiktaş

16. hafta

Beşiktaş - Adana Demirspor

18. hafta

Beşiktaş - Kasımpaşa

19. hafta

Konyaspor - Beşiktaş

2022-23 sezonunda Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?

İstanbul'un önemli rakipleri bu sezon da şampiyonluk için büyük bir yarış içerisinde olacaklar. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki ilk karşılaşma 8. haftada Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanacak.

2022-23 sezonunun ikinci yarısındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ise 27. hafta Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

2022-23 sezonunda Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?

Uzun senelerdir ikinci yarıdaki Beşiktaş - Galatasaray derbileri Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanıyordu. Bu sezon ise iki dev rakibin karşılaşmaları şu şekilde:

2022-23 sezonunda Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki ilk derbi karşılaşması 13. hafta Galatasaray'ın ev sahipliğinde Nef Stadyumu'nda oynanacak. İkinci karşılaşma 32. hafta Beşiktaş ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanacak.

2022-23 sezonunda Beşiktaş - Trabzonspor derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

2022-23 sezonunda Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki ilk karşılaşma 10. hafta Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanacak. Sezonun ikinci karşılaşması ise 29. hafta Trabzonspor ev sahipliğinde Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş’ın 2022-23 sezonu öncesi fikstürü ve sonuçları

Valerien Ismael önderliğinde 27 Haziran’da Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, iki ayrı ülkede kamp yapacak.

Avusturya’nın Bad Haring bölgesinde 5-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ilk kamptan sonra 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Alicante kentinde ikinci kamp gerçekleştirilecek.

Kamptaki hazırlık karşılaşmaları şu şekilde:

Tarih

Saat

Maç

Yer

09.07.2022

17.00

Beşiktaş - Werder Bremen

Tivoli Stadyumu, Innsbruck

12.07.2022

17.00

Beşiktaş - Viktoria Plzen

Kufstein Arena

15.07.2022

19.00

Beşiktaş - Mainz 05

Kufstein Arena

23.07.2022

20.00

Beşiktaş - Wolverhampton

Estadio Camilo Cano La Nucia

26.07.2022

20.00

Beşiktaş - Deportivo Alaves

Estadio Camilo Cano La Nucia

Kampların ardından Türkiye’ye dönecek olan Beşiktaş, son hazırlık maçını ise evinde oynayacak.

Tarih

Saat

Maç

Yer

30.07.2022

19.00

Beşiktaş - Sampdoria

Vodafone Park

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