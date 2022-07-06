Beşiktaş 2022-23 fikstürü: Süper Lig programı, önemli tarihler, detaylar
Süper Lig'de 2022-23 sezonunun fikstürü belli oldu. Yeni sezona kendi sahasında Kayserispor’la karşılaşarak başlayacak olan Beşiktaş, 17. ve 36. haftaları BAY geçecek.
Kara Kartal, ligi kendi sahasında oynayacağı Konyaspor maçıyla tamamlayacak. Süper Lig'de 2022-23 sezonu 5 Ağustos tarihinde başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.
Geçtiğimiz sezon ligi 6. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, Valerien İsmael önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başlamıştı. 120. kuruluş yılını kutlayacak olan siyah-beyazlılarda hedef şampiyonluk.
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GOAL Türkiye olarak Beşiktaş’ın 2022-23 Süper Lig programını, önemli tarihleri ve detayları hazırladık.
Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu fikstürü
1. hafta
Beşiktaş - Yukatel Kayserispor
2. hafta
Alanyaspor - Beşiktaş
3. hafta
Beşiktaş - Fatih Karagümrük
4. hafta
Beşiktaş - Sivasspor
5. hafta
Ankaragücü - Beşiktaş
6. hafta
Beşiktaş - Başakşehir
7. hafta
İstanbulspor - Beşiktaş
8. hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe
9. hafta
Giresunspor - Beşiktaş
10. hafta
Beşiktaş - Trabzonspor
11. hafta
Hatayspor - Beşiktaş
12. hafta
Beşiktaş - Ümraniyespor
13. hafta
Galatasaray - Beşiktaş
14. hafta
Beşiktaş - Antalyaspor
15. hafta
Gaziantep FK - Beşiktaş
16. hafta
Beşiktaş - Adana Demirspor
18. hafta
Beşiktaş - Kasımpaşa
19. hafta
Konyaspor - Beşiktaş
2022-23 sezonunda Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?
İstanbul'un önemli rakipleri bu sezon da şampiyonluk için büyük bir yarış içerisinde olacaklar. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki ilk karşılaşma 8. haftada Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanacak.
2022-23 sezonunun ikinci yarısındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ise 27. hafta Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
2022-23 sezonunda Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?
Uzun senelerdir ikinci yarıdaki Beşiktaş - Galatasaray derbileri Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanıyordu. Bu sezon ise iki dev rakibin karşılaşmaları şu şekilde:
2022-23 sezonunda Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki ilk derbi karşılaşması 13. hafta Galatasaray'ın ev sahipliğinde Nef Stadyumu'nda oynanacak. İkinci karşılaşma 32. hafta Beşiktaş ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanacak.
2022-23 sezonunda Beşiktaş - Trabzonspor derbisi ne zaman oynanacak?
Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmaların haftaları da belli oldu.
2022-23 sezonunda Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki ilk karşılaşma 10. hafta Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanacak. Sezonun ikinci karşılaşması ise 29. hafta Trabzonspor ev sahipliğinde Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.
Beşiktaş’ın 2022-23 sezonu öncesi fikstürü ve sonuçları
Valerien Ismael önderliğinde 27 Haziran’da Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, iki ayrı ülkede kamp yapacak.
Avusturya’nın Bad Haring bölgesinde 5-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ilk kamptan sonra 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Alicante kentinde ikinci kamp gerçekleştirilecek.
Kamptaki hazırlık karşılaşmaları şu şekilde:
Tarih
Saat
Maç
Yer
09.07.2022
17.00
Beşiktaş - Werder Bremen
Tivoli Stadyumu, Innsbruck
12.07.2022
17.00
Beşiktaş - Viktoria Plzen
Kufstein Arena
15.07.2022
19.00
Beşiktaş - Mainz 05
Kufstein Arena
23.07.2022
20.00
Beşiktaş - Wolverhampton
Estadio Camilo Cano La Nucia
26.07.2022
20.00
Beşiktaş - Deportivo Alaves
Estadio Camilo Cano La Nucia
Kampların ardından Türkiye’ye dönecek olan Beşiktaş, son hazırlık maçını ise evinde oynayacak.
Tarih
Saat
Maç
Yer
30.07.2022
19.00
Beşiktaş - Sampdoria
Vodafone Park