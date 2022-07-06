Beşiktaş 2022-23 fikstürü: Süper Lig programı, önemli tarihler, detaylar

Kartal, 2022-23 sezonunu Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Kayserispor maçı ile açacak.

Süper Lig'de 2022-23 sezonunun fikstürü belli oldu. Yeni sezona kendi sahasında Kayserispor’la karşılaşarak başlayacak olan Beşiktaş, 17. ve 36. haftaları BAY geçecek.

Kara Kartal, ligi kendi sahasında oynayacağı Konyaspor maçıyla tamamlayacak. Süper Lig'de 2022-23 sezonu 5 Ağustos tarihinde başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Geçtiğimiz sezon ligi 6. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, Valerien İsmael önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başlamıştı. 120. kuruluş yılını kutlayacak olan siyah-beyazlılarda hedef şampiyonluk.

GOAL Türkiye olarak Beşiktaş’ın 2022-23 Süper Lig programını, önemli tarihleri ve detayları hazırladık.

Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu fikstürü

1. hafta Beşiktaş - Yukatel Kayserispor 2. hafta Alanyaspor - Beşiktaş 3. hafta Beşiktaş - Fatih Karagümrük 4. hafta Beşiktaş - Sivasspor 5. hafta Ankaragücü - Beşiktaş 6. hafta Beşiktaş - Başakşehir 7. hafta İstanbulspor - Beşiktaş 8. hafta Beşiktaş - Fenerbahçe 9. hafta Giresunspor - Beşiktaş 10. hafta Beşiktaş - Trabzonspor 11. hafta Hatayspor - Beşiktaş 12. hafta Beşiktaş - Ümraniyespor 13. hafta Galatasaray - Beşiktaş 14. hafta Beşiktaş - Antalyaspor 15. hafta Gaziantep FK - Beşiktaş 16. hafta Beşiktaş - Adana Demirspor 18. hafta Beşiktaş - Kasımpaşa 19. hafta Konyaspor - Beşiktaş

2022-23 sezonunda Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?

İstanbul'un önemli rakipleri bu sezon da şampiyonluk için büyük bir yarış içerisinde olacaklar. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki ilk karşılaşma 8. haftada Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanacak.

2022-23 sezonunun ikinci yarısındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ise 27. hafta Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

2022-23 sezonunda Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?

Uzun senelerdir ikinci yarıdaki Beşiktaş - Galatasaray derbileri Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanıyordu. Bu sezon ise iki dev rakibin karşılaşmaları şu şekilde:

2022-23 sezonunda Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki ilk derbi karşılaşması 13. hafta Galatasaray'ın ev sahipliğinde Nef Stadyumu'nda oynanacak. İkinci karşılaşma 32. hafta Beşiktaş ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanacak.

2022-23 sezonunda Beşiktaş - Trabzonspor derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

2022-23 sezonunda Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki ilk karşılaşma 10. hafta Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanacak. Sezonun ikinci karşılaşması ise 29. hafta Trabzonspor ev sahipliğinde Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş’ın 2022-23 sezonu öncesi fikstürü ve sonuçları

Valerien Ismael önderliğinde 27 Haziran’da Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, iki ayrı ülkede kamp yapacak.

Avusturya’nın Bad Haring bölgesinde 5-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ilk kamptan sonra 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Alicante kentinde ikinci kamp gerçekleştirilecek.

Kamptaki hazırlık karşılaşmaları şu şekilde:

Tarih Saat Maç Yer 09.07.2022 17.00 Beşiktaş - Werder Bremen Tivoli Stadyumu, Innsbruck 12.07.2022 17.00 Beşiktaş - Viktoria Plzen Kufstein Arena 15.07.2022 19.00 Beşiktaş - Mainz 05 Kufstein Arena 23.07.2022 20.00 Beşiktaş - Wolverhampton Estadio Camilo Cano La Nucia 26.07.2022 20.00 Beşiktaş - Deportivo Alaves Estadio Camilo Cano La Nucia

Kampların ardından Türkiye’ye dönecek olan Beşiktaş, son hazırlık maçını ise evinde oynayacak.

Tarih Saat Maç Yer 30.07.2022 19.00 Beşiktaş - Sampdoria Vodafone Park

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