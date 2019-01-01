Beşiktaş 2019 hazırlık maçı rehberi: Kimlerle oynayacak, maçlar ne zaman, hazırlık maçları hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 2018-19 sezonunu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni teknik direktörleri Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezonda şampiyonluk için hazırlıklarına başlıyor.
>>> Avrupa'nın en değerli 32 kulübü: Türkiye'den iki kulüp var
Abdullah Avcı görev başına gelir gelmez transfer listesi için yönetimle görüşmelere başladı.
Yeni sezon öncesi siyah beyazlı ekibin hazırlık dönemine dair tüm detaylar burada...
Beşiktaş'ın kamp programı
Antalya Belek'te ilk kampını gerçekleşiren siyah beyazlılar, 2 Haziran Pazar günü İstanbul'a dönecek.
Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 2019-20 sezonu öncesi ikinci kampını nerede yapacağı henüz netleşmedi.
Beşiktaşlı idareciler, Abdullah Avcı'ya Avusturya ve Polonya'da bulunan kamp merkezlerini önerirken Beşiktaş'ın Uzakdoğu'da da hazırlık maçı yapması planlanıyor.
Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı
Yeni sezon öncesi Beşiktaş''ın hazırlık maçı programı tam olarak netleşmedi.
Beşiktaş'ın hazırlık maçları hangi kanalda?
Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının yayıncı kanalı henüz belli değil.