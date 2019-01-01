Beşiktaş 2019 hazırlık maçı rehberi: Kimlerle oynayacak, maçlar ne zaman, hazırlık maçları hangi kanalda?

Süper Lig'de 2018-19 sezonu sona ererken takımlar, yeni sezon hazırlıklarını planlamaya başladı.

'in 2018-19 sezonunu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni teknik direktörleri Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezonda şampiyonluk için hazırlıklarına başlıyor.

Abdullah Avcı görev başına gelir gelmez transfer listesi için yönetimle görüşmelere başladı.

Yeni sezon öncesi siyah beyazlı ekibin hazırlık dönemine dair tüm detaylar burada...

Beşiktaş'ın kamp programı

Antalya Belek'te ilk kampını gerçekleşiren siyah beyazlılar, 2 Haziran Pazar günü İstanbul'a dönecek.

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 2019-20 sezonu öncesi ikinci kampını nerede yapacağı henüz netleşmedi.

lı idareciler, Abdullah Avcı'ya ve 'da bulunan kamp merkezlerini önerirken Beşiktaş'ın Uzakdoğu'da da hazırlık maçı yapması planlanıyor.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı

Yeni sezon öncesi Beşiktaş''ın hazırlık maçı programı tam olarak netleşmedi.

Beşiktaş'ın hazırlık maçları hangi kanalda?

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının yayıncı kanalı henüz belli değil.