Valerien Ismael döneminde deplasmandaki yenilmezlik serisini dört maça çıkartan Beşitaş, Süper Lig'e veda eden Göztepe deplasmanında dokuz kişi kalmasına rağmen sahadan üç puanla ayrılırken, bunu 2014'ten bu yana ilk kez yaşadı. Siyah-beyazlı takımın dokuz kişi kalmasına rağmen galibiyetle ayrıldığı son karşılaşmada 9 Kasım 2014'te oynanmıştı.

2014-2015 sezonunda oynanan söz konusu karşılaşmada 77'de Pedro Franco ve 90'da İsmail Köybaşı'nın atılmasıyla dokuz kişi kalan Beşiktaş, Göztepe maçının aksine sadece duraklamaları dokuz kişi oynamıştı.

Beşiktaş Slaven Bilic yönetimindeki söz konusu mücadeleyi 63'te Demba Ba ve 75'te Kerim Frei'dan gelen gollerle 2-1 kazanmıştı.

Emre Bilgin yıldızlaştı

İzmir'de 19'da Valentin Rosier, 37'de ise Josef de Souza'nın atılmasıyla dokuz kişi kalan ancak 27'de Cyle Lairn ve 32'de Josef de Souza'nın golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta bu skoru 90 dakikanın sonuna dek koruyan Ismael'in öğrencileri arasında en dikkat çeken isim ise genç kaleci Emre Bilgin oldu.

18 yaşındaki kaleci yedi isabetli şutta gole izin vermedi.

7 - Emre Bilgin (vs Göztepe), Loris Karius'tan (Nisan 2019 vs Ankaragücü) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında en fazla kurtarış yapan kaleci oldu. Helal. pic.twitter.com/zEEyHKSfAT — OptaCan (@OptaCan) May 15, 2022

Loris Karius'un Nisan 2019'daki Ankaragücü maçı performansından bu yana Beşiktaş formasıyla bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci olan Emre, teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Sezona dördüncü kaleci olarak başladığı Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın takımdan ayrılması, Mert Günok'un da sakatlanmasıyla beraber ikinci kaleci olan Emre, zaman zaman U19 takımının da formasını giydi.

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