Beşiktaş 17 yaşındaki genç Nijeryalı Andona Jacob'u denemeye aldı

Beşiktaş, Antalya'da keşfettiği 17 yaşındaki Andona Jacob'u deneme antrenmanlarına çıkarıyor.

Önümüzdeki sezonlar için genç potansiyelleri kadrosuna katmayı amaçlayan Beşiktaş, sürpriz bir transfere imza atmak üzere.

Radyospor' dan Özgür Sancar'ın haberine göre siyah-beyazlılar 17 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Andona Jacob'u denemek için İstanbul'a getirdi.

Orta sahada ve forvet hattında forma giyebilen genç Nijeryalı oyuncu, bir gün önceyse Sergen Yalçın'ın talebiyle A takımla antrenmana çıktı. Yalçın ve ekibinin oldukça beğendiği Jacob, sonrasında U17 takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Daha fazla takım

Habere göre Beşiktaş bu oyuncuyu U17 takımına transfer edebilir. Siyah-beyazlıların bu transferi gerçekleştirmek için ise 12 günü var.

Haberin devamı aşağıda

Radyospor' da Sancar'ın sorularını yanıtlayan menajer Mithat Halis ise oyuncuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Oyuncu bu Beşiktaş'ta banko oynar. Jacob bir hafta önce karmasıyla birlikte Antalya'daydı. Orada herkesin dikktini çekti. 32 numaralı formasıyla hepimizi büyüledi. Çok hızlı ve yetenekli bir oyuncu. Beşiktaş'a büyük bir potansiyel olarak tavsiye edilmiş."

"Galatasaraylı Seri'den daha iyi!"

Jacob için, " 'daki Seri'den çok daha iyi bir oyuncu," diyen Halis, "Orta sahada, hücum hattında ve kanatlarda oynayabiliyor. Beşiktaş A takımında rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncu. Antalya'da takımına karşı bir maç yaptılar. Zorlu bir rakibe karşı oynamasına rağmen harika oynadı. Beşiktaş'ta Diaby ve N'Koudou'dan da çok daha iyi bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Andona Jacob kimdir?

Andona Jacob, 7 Ocak 2002'de Nijerya'da dünyaya geldi. 1.72 boyundaki oyuncu, ofansif orta saha ve forvet mevkilerinde görev alıyor.

Şu anda Goddosky FC takımında forma giyen Jacob, 39 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.