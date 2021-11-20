Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman konuştu, salon karıştı

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün 2021 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısına katıldı.

İki sene sonra Vodafone Park'a gelen Orman, sert bir konuşma yaptı ve zaman zaman gelen tepkilere karşı uyarılarda bulundu.

Ne söylendi?

Eski başkan, daha önceki toplantılara spekülasyonlara sebebiyet vermemek için katılmadığını söyleyerek şu yorumu yaptı:

"İki seneyi geçtik. Ben böyle konuşma yaparken heyecanlanmam ama zaman geçince heyecanlandım. 'Neden bu zamana kadar gelmedin?' denildi. Zaten pandemi vardı. Öncekine gelmeye niyetlenmiştim ama sezon başı olduğu için dedikodu çıkmasın diye katılmadım.

"Benim itibarımla oynamanın kimseye yararı yok. Bunlar doğru şeyler değil. İlk defa bir başkan ayrıldıktan sonra Divan Kurulu toplantısına geldi. Bunların normalleşmesi gerek."

Fikret Orman, sosyal medyadaki söylentilere yanıt veriyor

Orman, sosyal medyada kendi ekibinin çalışmalar yaptğına yönelik çıkan söylentileri de yalanladı.

"Bazıları 'Muhalefet sosyal medyada bombardıman yapıyor' diyor. Kim yapıyor bunu? Söyleyin bilelim. Ben bunlardan çok çektim ama bu yönetim kurulu çekmesin. Bunu yapanlar açıklansın da bilelim, önüne geçelim.

Toplantılar yapılıyormuş. Kim bunlar? Birisi çıksın 'Fikret Orman beni aradı, benimle konuştu' desin. Kabadayılara telefon açtıranlar varmış. Kim açtırmış? Söyleyin bilelim."

Fikret Orman'dan Yıldırım Demirören dönemine vurgu

Görevde kaldığı süreçte yaşanılan maddi zorluklara değinen Orman, Yıldırım Demirören dönemine de atıfta bulundu.

"Biz Beşiktaş'ı aldığımızda ne yaptık? Yüzdürdük. Bu borcu kapatabilmek için ya sermaye koyacağız ya da malımızı satacağız. Ya da büyük bir kâr edeceğiz.

Kâr için gideri kısmamız lazım. Bunu yapabilir miyiz? Taraftar transfer istiyor. Transfer yapılmasaydı taraftar hakaretler içerisinde tepki gösterecekti. Bu durumda ne yapıyoruz? Yüzdürüyoruz. Eski yönetimler de yüzdürdü, bu yönetim de yüzdürüyor.

"Ben Beşiktaş'ı Yıldırım Demirören gibi 10 milyon dolar borçla alıp 330 milyon dolar borçla bırakmadım."

Fikret Orman'ın konuşmasının ardından neler yaşandı?

Beşiktaş'ın eski başkanı, konuşmasını bitirdikten sonra salondan ayrılırken diğer üyelerden tepki gördü.

Divan Kurulu üyelerinden bazılarından, "Yok öyle başkan! Kaçıp gitme. Oturup dinleyeceksin bizi" sözleri duyuldu.

Ahmet Nur Çebi ne söyledi?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, toplantının son kısmında yaptığı açıklamada Fikret Orman'a şu sözlerle yanıt verdi:

"Sayın Fikret Orman'ın konuşması aslında beni mutlu etti. Başlangıcı çok güzeldi, birlik beraberlik kısmı vardı ancak doğru söylemediği bazı şeylere cevap vermek zorunda hissediyorum.

"Eğer bu koltuklarda oturuyorsak hata yapmayacağız, yaptıysak da hesabını vereceğiz. Bundan sonra herkes hesabını verecek. Ben hatalıysam ben de vereceğim.

"Fikret Bey maalesef hiç değişmemiş. Baz şeyleri yine farklı şekilde anlatıyor. Bundan vazgeçmesini diliyorum. Birlik ve beraberliğe dair yaptığı konuşmalar için ise kendisine teşekkür ediyorum."

Fikret Orman'n başkanlık süresi ne kadar sürdü?

2016-2019 yılları arasında Beşiktaş'ın başkanlığını yapan Fikret Orman, 2019'da görevi Ahmet Nur Çebi'ye devretmişti.

Orman, siyah-beyazlıların ı 2015-2016 ve 2016-2017 yılında elde ettiği Süper Lig şampiyonluklarında kulübün başkanlığını yapıyordu.

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