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Beşe rağmen: Barcelona Şampiyonlar Ligi'ndeki uzun süreli tıkanıklığı aşamadı

Barcelona - Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi
İspanya
Hollanda

Barcelona negatif bir rekor serisi yaşıyor

Barcelona, iki takımın da lig aşamasındaki yolculuğuna başladığı maçta Feyenoord'u ezici bir skorla mağlup etmesine rağmen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzun süredir devam eden bir düğümü çözmeyi başaramadı.

Barça, bu akşam çarşamba günü "Spotify Camp Nou" stadında oynanan maçta Hollandalı konuğunu 5-1'lik farklı bir skorla yendi.

Büyük galibiyete rağmen Barcelona kalesini gole kapatmayı başaramadı ve kıta çapındaki turnuvada savunmadaki sıkıntıları sürdü.

"Stats Foot" ağına göre Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16. maçında kalesini gole kapatmayı başaramadı; bu, Blaugrana tarihindeki bu türden en uzun seri.

Barcelona'nın turnuvada kalesini gole kapattığı son maç, Borussia Dortmund'u 4-0 yendiği Nisan 2025 tarihine dayanıyor.

Barcelona, o tarihten bu yana oynadığı 16 maçta 31 gol yedi.

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