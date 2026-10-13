Kulübün taktiksel yönüne ilişkin soru işaretleri artarken Liverpool'un Andoni Iraola yönetiminde yeni bir döneme geçişi hiç de sorunsuz ilerlemiyor. Jurgen Klopp ve Arne Slot sonrası dönemin zorlu geçeceği baştan belli olsa da gözler, yıldız transfer Florian Wirtz'e ve onun Premier Lig maçlarına etki etmekte zorlanmasına çevrildi.

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Iraola'nın taktik vizyonuna ilişkin kaygılar artıyor

The Observer'ın futbol muhabiri Rory Smith, yakın zamanda katıldığı bir tartışmada bu yapısal sorunlara dikkat çekerek takımın bütünlüklü bir plandan yoksun olduğunu öne sürdü. Smith, BBC Radio 5 Live'ın Monday Night Club programına yaptığı açıklamada, “Wirtz konusunda herhangi bir ilerleme görmek çok zor” dedi. Gazeteci, Bradley Barcola gibi diğer genç transferlerin uyum sürecinin henüz başında olduğunu, ancak takımın yıldız isimlerinden katkı alma ihtiyacının giderek arttığını belirtti. Transferlerin beklenen katkıyı vermesindeki daha geniş çaplı gecikmeye işaret ederek, “Barcola için henüz çok erken, dolayısıyla durum biraz farklı. Ama belki de takımın ona ihtiyaç duyduğu bir dönemde hızlı bir başlangıç yapamadı” diye ekledi.

Smith, değerlendirmesinde kadronun şu anda oyuncularının toplam potansiyelinin altında kaldığını da söyledi. “Hâlâ çok parçalı bir takım görüntüsü veriyorlar. Şu anda ulaşmaya çalıştığımız nihai Liverpool'un nasıl görüneceğinden pek emin değilim. Bu, Manchester City karşısında alınan sonuçtan daha büyük bir endişe kaynağı” ifadelerini kullandı. Anfield taraftarını en çok kaygılandıran da bu net “nihai takım” görüntüsünün yokluğu gibi görünüyor. Geçmişin yoğun pres ve yüksek tempoya dayalı oyun anlayışının yerini, kritik maçlarda kopuk ve deneme aşamasında görünen bir sistem alıyor.

Anfield'da Florian Wirtz çıkmazı

Liverpool'un mevcut kimlik bunalımının merkezinde Florian Wirtz'in performansı bulunuyor. Merseyside'a Avrupa'nın en yaratıcı ve teknik açıdan en yetenekli oyun kurucularından biri olarak ünlenmiş hâlde gelen Alman millî futbolcu, Premier League'in fiziksel taleplerine ve taktik disiplinine uyum sağlamakta zorlandı. Wirtz, orta sahanın kalbi olmak yerine çoğu maçta belirleyici son pası ya da gol tehdidini sunamadan oyunun içinde kayboldu. Oysa kulübün transfer döneminde kendisi için yaptığı büyük yatırımın ardından beklenti buydu.

Wirtz hakkındaki tartışma, potansiyelinden İngiltere'nin üst düzey bir takımına gerçekte ne kadar katkı sağlayabildiğine kaydı. Eleştirmenler, özellikle de savunma ve hücum dengesini hâlâ bulmaya çalışan bir takımda, kendine özgü becerilerinin Premier League'in temposunda ne kadar etkili olduğunu sorgulamaya başladı. Hayal kırıklığı belirgin: 21 yaşındaki oyuncunun orta saha ile hücum arasında köprü olması bekleniyordu. Ancak takım puan kaybederken Wirtz, Iraola'nın gelişmekte olan sisteminde yerini bulmakta zorlanıyor gibi görünüyor.

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Sutton, Wirtz'in fiziksel özelliklerini sorguladı

Eski Premier League forveti Chris Sutton, Alman futbolcunun Liverpool'un mevcut düzenine katkısı ya da katkı eksikliği hakkında özellikle sert bir değerlendirme yaptı. Monday Night Club'da konuşan Sutton, Wirtz'in orta sahada üstünlük kurmak için gereken fiziksel güce sahip olmadığını öne sürdü ve onu eski Premier League yıldızlarıyla kıyaslayarak yetersiz buldu. Yorumcu, orta saha oyuncusunun temel sorununun Marouane Fellaini'nin fiziksel yapısına veya Liverpool'un eski yıldızlarının maçın gidişatını değiştiren belirli özelliklerine sahip olmaması olduğunu esprili bir dille dile getirdi.

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Sutton, BBC'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Olağanüstü bir futbol zekâsı var. Ama sonra ona bakıp düşünüyorsunuz: Özellikleri neler? Eden Hazard gibi bir çalım ustası olduğunu söylemem. Şut çıkarabilen Philippe Coutinho gibi de değil. Savunma arkasına koşu yapmıyor. Fiziksel olarak da iri değil; Tim Cahill veya Fellaini gibi değil. Asıl sorun şu: Tam olarak nasıl bir oyuncu? Sadece çok zeki bir beşe beş futbol oyuncusu.” Wirtz kalibresindeki bir oyuncunun “beşe beş futbol oyuncusu” olarak tanımlanması ağır bir eleştiri. Bu ifade, oyununun en üst düzeydeki 11'e 11 futbol için gereken profesyonel keskinlikten ve fiziksel dayanıklılıktan yoksun olduğu imasını taşıyor.

Liverpool çıkış yolu arıyor

Liverpool zorlu bir maç takvimine hazırlanırken Iraola, ligde rekabetçi bir konumu koruyup yıldızlarını takıma entegre etme gibi güç bir görevle karşı karşıya. Smith ve Sutton gibi isimlerin eleştirileri, istikrarlı bir ilk 11 ve yaratıcı oyuncularının güçlü yönlerinden yararlanacak bir taktik çerçeve bulması için teknik direktör üzerindeki baskıyı ortaya koyuyor. Wirtz'in başarılı olması için çevresinde farklı türde bir desteğe, belki de “zeki” oyununun rakiplere gerçekten zarar vermesine zemin hazırlayacak daha çalışkan orta saha oyuncularına ihtiyacı olabilir.

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Önümüzdeki haftalar hem teknik direktör hem de yıldız oyun kurucusu için kritik olacak. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı veya kupalar için ciddi biçimde mücadele etmeyi umuyorsa uzun süre “parçalı” bir takım olarak kalamaz. Barcola ve diğer yeni oyunculara zaman tanınırken Wirtz'den, “beşe beş futbol oyuncusu” eleştirilerinin ötesine geçmesi ve Liverpool'un transfer ettiği kilit oyuncu olabileceğini kanıtlaması beklenecek. Anfield tribünleri yeni teknik direktörlere karşı sabırlı olmasıyla biliniyor. Ancak gelecek vizyonu sahada şu anki kadar belirsiz kalırsa bu sabır sınanacak.

Sonuçta önceki dönemin yüksek tempolu futbolundan Iraola'nın daha incelikli yaklaşımına geçişin sancılı olması bekleniyordu. Ancak Manchester City karşısındaki yenilginin çarpıcı boyutu ve önemli transferlerin bireysel katkı sağlayamaması, sonuç alma baskısını erkene çekti. Wirtz için artık mesele, oyununa tartışmasız teknik becerisiyle örtüşen bir dinamizm katarak kendisinden şüphe duyanları susturmak. Liverpool ancak o zaman İngiliz futbolunun zirvesindeki yerini geri alabilecek bütünlüklü bir takım görüntüsü vermeye başlayabilir.