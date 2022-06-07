Hollandalı oyuncu Camp Nou'da kalmak istediğini açıklasa da, Kırmızı Şeytanlar ikna çalışmalarına devam ediyor.

Manchester United, Barcelona forması giyen Frenkie De Jong'u kadroya katma yolunda ümidini koruyor.

Hollandalı orta saha, takımı beş yeni isimle takviye etmeyi planlayan Erik ten Hag'ın transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.

Ajax günlerinden bu yana kulübün radarında yer alan De Jong'un transferine yönetim de sıcak bakıyor.

Manchester United, De Jong'u neden istiyor?

Paul Pogba'nın ayrılığıyla birlikte orta sahada bir revizyon başlatan Ten Hag ilk hamleyi De Jong ile yapmak istiyor.

Ancak Ten Hag'ın Ajax'tan öğrencisi olan De Jong'u Barcelona'dan ayrılmaya ikna etmesi gerekli. Çeşitli kaynaklar bu sürecin kolay geçmeyeceğini belirtiyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Barcelona 60 milyon euro'luk bir teklif geldiği takdirde De Jong'un gitmesine izin verecek.

Transferin önündeki en büyük engel ise, üç yıldır Barcelona'da top koşturan De Jong'un İspanya'dan ayrılmaya gönülsüz olması.

Nemanja Matic'in de takımdan ayrılacağı göz önüne alınırsa, Ten Hag merkeze en az bir transfer yapmak zorunda.

Manchester United'ın listesinde başka kimler var?

Sportif direktör John Murtough ile Ten Hag geçen az Amsterdam'da gerçekleştirdikleri transfer listesinde potansiyel hedefleri masaya yatırmıştı.

De Jong'un yanı sıra Leeds forması giyen Kalvin Phillips ile West Ham'ın genç yıldızı Declan Rice kulübün uzun süredir takip ettiği isimler.

Ancak West Ham'ın 150 milyon sterlin bonservis talep etmesi bu transferi United için neredeyse imkansız hale getiriyor.

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Öte yandan United'ın adı, Chelsea ile yeni sözleşme görüşmeleri yapan N’Golo Kante'yle de anılıyor.

Fransız oyuncu Ten Hag'ın istediği oyuncu profiline uysa da, 31 yaşında olması ve sakatlık geçmişi endişe yaratıyor.

Chelsea'yle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kante'nin United'ın ilgisini yeni kontrat için yapacağı pazarlıklarda koz olarak kullanabileceği belirtiliyor.

Manchester United'ın transfere ihtiyaç duyduğu tek alan orta saha değil. Hücum hattına da takviye yapmak isteyen Ten Hag, Benfica'da önemli bir çıkış yakalayan Darwin Nunez'i gözüne kestirmiş durumda.