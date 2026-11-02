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Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Beş günde iki yenilgi! Hornicek'in korkunç hatası Thierno Barry'ye galibiyet golünü hediye etti, Everton baskı altındaki Newcastle'ın sıkıntılarını artırdı

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Newcastle United'ın sezonu, pazartesi gecesi St James' Park'ta kalecisinin yaptığı feci bir hatanın Everton'a 1-0'lık galibiyeti getirmesiyle yeni bir dip noktaya ulaştı. Bu sonuçla Newcastle United, bir haftadan kısa sürede Everton'a karşı ikinci yenilgisini aldı.

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Hornicek’in büyük hatası zor günler geçiren Newcastle’a pahalıya patladı

Newcastle United, yalnızca beş gün içinde Everton’a karşı ikinci yenilgisini alırken St James’ Park’taki atmosfer gerildi. Geçen perşembe Everton tarafından Carabao Kupası’ndan elenen Matthias Jaissle’in takımı, Premier League’de de reaksiyon gösteremedi ve sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Maçın kaderini belirleyen an, ikinci yarının başlarında geldi. Lukas Hornicek, Tyrique George’un nispeten zayıf şutunu kontrol edemeyerek sezonun en büyük kaleci hatalarından birine imza attı. Çek kalecinin ellerinden kaçırdığı topu Thierno Barry, kale dibinden boş ağlara gönderdi.

Dağınık geçen ilk yarıda ev sahibi ekip bir türlü ritim bulamadı; yalnızca Harvey Barnes tehdit oluşturabildi. Joelinton’ın sahada olmasına ve bazı kilit isimlerin geri dönmesine rağmen Newcastle, hücumun son bölümünde çözüm üretemedi. Son beş maçındaki dördüncü yenilgisini alan takıma Newcastle taraftarları tepkisini açıkça gösterdi.

Grealish kadro dışında kalırken Barry parladı

Newcastle tökezlerken Everton’da transfer hamleleri ve David Moyes yönetimindeki disiplin meyvelerini vermeye devam ediyor. Everton, kulüp disiplinini ihlal etmesinin ardından bir kez daha kadroya alınmayan Jack Grealish’in yokluğuna rağmen galibiyete ulaştı. Moyes, yıldız kanat oyuncusu olmadan da takımının etkili olabileceğini gösterirken Barry’nin golcülüğünden yararlandı.

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Bu sezon dikkat çekici bir çıkış yapan forvetten daha fazla golü, Premier League oyuncuları arasında tüm kulvarlarda yalnızca Erling Haaland attı. Barry’nin bu sezonki sekizinci golü, doğru yerde bulunmasının bir sonucuydu: Hornicek’in konsantrasyon kaybını cezalandırdı.

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Jarrad Branthwaite’in savunmanın merkezine dönmesiyle ihtiyaç duyduğu istikrarı bulan Everton, Moyes’un taktik planı sayesinde Newcastle’ın fırsatlarını sınırladı. İlk yarının uzun bölümlerinde oyunu rakip yarı sahaya yıkan Everton, Harrison Armstrong veya Jake O’Brien gol önünde daha soğukkanlı olabilseydi daha erken öne geçebilirdi.

Son dakikalardaki kırmızı kart Jaissle’in sıkıntısını artırdı

Newcastle, son bölümde hücuma enerji katmak için Yoane Wissa ve Sean Steur’u oyuna alarak geri dönmeye çalıştı. Anthony Elanga, arka direkte yaptığı vuruşta beraberliğe çok yaklaştı; top direğe çarpıp kale çizgisi boyunca ilerledi. Ancak Jordan Pickford ve savunma oyuncuları topu uzaklaştırmayı başardı.

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Jacob Ramsey oyuna yaratıcılık katması için sahaya sürüldü, ancak yedek oyuncunun gecesi kötü bitti. Ramsey, uzatma dakikalarının son anlarında ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı ve Newcastle’ın son anda beraberliği yakalama umutları fiilen sona erdi.

Son düdükle birlikte, Eddie Howe’un ayrılışından sonra kimliğini kaybetmiş görünen takıma yönelik yuhalamalar statta yankılandı. Bu yenilgiyle Matthias Jaissle’in ekibi Premier League puan tablosunda 11 puanla 13. sırada kalırken Everton, galibiyetin ardından 13 puanla yedinciliğe yükseldi.

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

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