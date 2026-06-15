Beş golün ardından Tunus medyası öfkeye kapıldı: Lemouche ve onu atayanlar gitsin

Tunus medyası, Pazartesi sabahı İsveç'e karşı alınan utanç verici 1-5'lik yenilginin ardından, Kartaca Kartalları'nın 2026 Dünya Kupası serüveninin açılışında teknik direktör Sabri Lamouchi'ye sert bir saldırı başlattı.

"Mosaïque FM" radyosu, teknik direktörün ve onu atayanların görevden alınmasını talep ederken, "Kouargui" sitesi ise "Tunus, 2026 Dünya Kupası'na tam bir fiyasko ile başladı. Ağır bir yenilgiye uğradılar ve bu da turnuvadaki şanslarını tehlikeye attı" diye yazdı.

"Gnet" haber sitesi ise şok edici bir başlıkla hayal kırıklığını dile getirdi: "Vikingler Kartal'ı ezdi. Tunus'un Dünya Kupası açılış maçındaki en kötü performansı", "Sakheri'nin Isaac'a topu kaptırmasıyla Kartal'ın umutları tamamen söndü" dedi.

"Afric Foot" sitesi ise eleştiri selini şu sözlerle sonlandırdı: "Kartaca Kartalları çöktü ve utanç verici bir açılış yenilgisi aldı. Defansif zayıflıkları açıkça ortaya çıktı, Gioceri ve Isaac'ı durdurmakta zorlandılar ve birçok pahalı hata yaptılar."

Fransız haber ajansı AFP ise, "Tunus milli takımı, Dünya Kupası öncesinde, turnuvaya 6. grubun en zayıf takımı olarak girdiği yönündeki yaygın izlenimi doğruladı" demişti. Ajans, kaleci Şamakh'a 10 üzerinden 3 puan vererek, "İsveç'in ilk iki golünü kurtaramadı" dedi.

Lemouche, "beIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada kendini savunmaya çalışarak, "Bireysel kalite belirleyici faktör oldu. İsveçlilerin yararlandığı bireysel hatalar yaptık. Dünya Kupası'nda hiçbir şey affedilmez. Bu bireysel hataların bedelini ağır ödedik" dedi.

Ancak açıklamaları öfkeyi dindiremedi. Takım kadrosu ve taktiksel tercihleri taraftarlar ve medya tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Pazar günü Japonya karşısında bu felaket senaryosunun tekrarlanmasını önlemek ve eleme şansını kurtarmak için hızlı çözümler bulması gerekecek.