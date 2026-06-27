Beş golün ardından... García, "Belçika'nın yaşlıları" ile alay edenlere sert bir şekilde yanıt verdi

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Rudi García, bugün Cumartesi sabahı takımın Yeni Zelanda’yı 5-1’lik skorla mağlup ettiği ezici galibiyetin ardından, “Belçika’nın yaşlıları” olarak nitelendirilen oyunculara daha fazla saygı gösterilmesi çağrısında bulunarak medyaya sert bir eleştiri yöneltti.

Belçika, Mısır ve İran ile oynadığı ilk iki maçta berabere kaldıktan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini elde ederek grubu lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.

Garcia, maçın ardından düzenlediği basın toplantısının başından itibaren eleştirilerini esirgemedi. Belçika’nın “HLN” gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Açık ve net bir şekilde söyleyeceğim: Milli takımdaki dört kaptanımın 'bitmiş' ya da 'düşmüş yapraklar' olarak nitelendirilmesini asla kabul edemem. Bu çok çirkin bir şey. İşte size sahadan gelen hızlı cevap: Leandro (Trossard)‘dan iki gol, Kevin De Bruyne’den bir gol ve bir asist, Romelu (Lukaku)‘dan bir gol. İşte Belçika’nın yaşlıları bunu yapabilir, ben de bunu şiddetle vurgulamak istedim.”

Bu eleştirilerin kaynağının ne olduğu sorulduğunda Garcia, bunları bizzat okumadığını veya duymadığını, kendisine aktarıldığını itiraf etti; bu eleştirilerin yankısının Fransa’ya kadar ulaştığını belirtti, ancak bunların kendisine herhangi bir ek motivasyon sağlamadığını vurguladı.

Fransız teknik direktör, “Kırmızı Şeytanlar”ın tecrübeli oyuncularını savunarak sözlerine şöyle devam etti: “Takımımdaki tüm oyunculara, özellikle de ana kadroya ve kaptanlarıma güveniyorum. En büyük hayalim, onların uluslararası futboldan büyük bir başarıyla veda etmeleri. Bu oyuncular sadece tek bir yerde cevap verebilirler: yeşil sahada. Ve tam da bunu yaptılar. Örneğin Leandro’yu ele alalım; milli takıma yaptığı katkılar karşılığında taraftarlardan ve yurt dışı basından yeterince takdir görmüyor, ancak sahada bir kez daha güçlü bir cevap verdi. Bu konuda ekleyecek başka bir şeyim yok.”

Bu tartışmanın basın toplantısı atmosferini domine etmeye devam etmesi üzerine, Garcia orada bulunan gazetecileri sakinleştirmeye çalışarak şöyle dedi: “Bunu kişisel algılamayın; o yazılardan sorumlu olmayanlar sakin kalsın, aramızda bir sorun yok. Hepiniz daha önce Fransa’da başıma gelenleri gördünüz, bu o kadar da büyük bir mesele değil,” diyerek, özellikle Olympique Marsilya’yı çalıştırdığı dönemde Fransız basınıyla yaşadığı meşhur anlaşmazlıklara atıfta bulundu.

Garcia daha sonra konuşmasını, Belçika’nın Dünya Kupası’ndaki serüvenine dair daha gerçekçi ve rasyonel bir bakış açısına çevirdi ve şöyle dedi: “Henüz hiçbir şey kazanmadık, tek yaptığımız grup aşamasını geçmekti, ancak dört gol farkla kazanmak, grup liderliği şansımızı korumak için mükemmel ve gerekli bir şeydi. Teknik açıdan grubun zirvesinde olmamızın iyi bir şey olup olmadığını gerçekten bilmiyorum, ancak organizasyonel ve lojistik açıdan mükemmel, çünkü Seattle’da kalmaya devam edeceğiz.”

Fransız teknik adam sözlerini şöyle tamamladı: “Dünya Kupası’nın şimdi gerçekten başladığını söyleyemeyiz, çünkü henüz sadece üç maç oynadık; ancak turnuva ilerledikçe seviyemizin kademeli olarak geliştiği kesin.”