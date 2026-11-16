Berlin'de gelen beş gollü galibiyet yalnızca bir sürpriz değildi. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, maç başlamadan önce bu senaryoyu ima etmişti. ARD bu açıklamayı maç sonunda kendisine hatırlattığında Klopp, tahmininin kelimesi kelimesine gerçekleştiğini fark etti. Almanya, bu yılki son uluslararası maçında Hollanda'yı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 2. Grup'un liderliğini garantiledi ve UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

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Maçın ardından ARD'nin canlı yayınına konuk olan Klopp'a, sunucu Esther Sedlaczek karşılaşma öncesinde yaptığı bir açıklamayı hatırlattı. Klopp o sırada "En iyi ihtimalle beş gol atacağız" demişti. Bu ayrıntı, Bild gazetesinin maç sonrası haberinde yer aldı. Açıklamanın hatırlatılmasına şaşıran Klopp, "Bunu ben mi söyledim?" diye sordu. Bunun üzerine kanal, maç öncesi röportajından bir bölüm göstererek Klopp'un kendi sözlerini bizzat teyit etmesini sağladı.

Alman teknik adam, karşılaşma öncesinde temenni havasında şunları söylemişti: "İyi bir his içindeyiz ama ne olacağını bilmiyoruz. İdeal senaryoda onlara beş gol atarız ama tek bir gol atmak bile yeterince zor olacak." UEFA Uluslar Ligi çeyrek final kurası önümüzdeki cuma günü çekilecek. Almanya, yılı komşusu Hollanda karşısında aldığı tarihi bir galibiyetle kapattı. Üstelik bu galibiyet, Klopp'un tahminini neredeyse önceden yazılmış bir senaryo gibi gösterecek şekilde geldi.

"Almanya tüm sorunlarından kurtulmuş değil"

Maçın gidişatını değerlendiren Jürgen Klopp, Alman Milli Takımı'na ve oyuncularına duyduğu hayranlığı gizlemedi ancak galibiyeti takımın tüm sorunlarından kurtulduğunun kanıtı olarak görmedi.

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Klopp, maçın ardından ARD'ye yaptığı açıklamada, daha önce takımın etrafındaki olumsuz imaja rağmen görevi devraldığı andan itibaren Alman Milli Takımı'na âşık olduğunu söyledi ve şöyle konuştu: "Yazın insanda, yeni teknik direktörün Alman Milli Takımı'nı izlemekten keyif alabilmesi için epey içmesi gerektiği yönünde bir his vardı. Ama oraya gittim ve ilk görüşte âşık oldum."

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Alman teknik adam şöyle devam etti: "Harika futbolcular ve çok özel karakterler. Ancak dışarıdan onlara bakanların görüşü böyle değildi." Almanya, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'na son 32 turunda Paraguay'a yenilerek veda etmiş, ardından önceki teknik direktör Julian Nagelsmann görevinden ayrılmıştı. Klopp ise takımı grubunun zirvesine taşıyarak UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseltmeyi başardı. Almanya'nın bu turda dünya şampiyonu İspanya ya da Belçika ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

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Önümüzdeki döneme ilişkin konuşan Klopp, "Şimdiden heyecanlıyım" dedi ancak farklı galibiyeti tüm sorunların sona erdiğinin kanıtı olarak görmeyi reddetti ve ekledi: "Elbette tüm sorunları çözdüğümüzü düşünmek saçmalık olur."

Hücum performansını da öven Klopp, "Büyük yetenekleri ateşlemeyi başarırsak karşımızda oynamak hiç de keyifli olmayacak" ifadelerini kullandı ve oyuncuların sahada ortaya koydukları performansla hâlâ kendilerini bile şaşırttıklarına dikkat çekti. Klopp sözlerini, takımın bu performansın ardından kendisinden beklentiyi yükselttiğini vurgulayarak tamamladı. Bu da oyunculara önümüzdeki dönemde güçlü performanslarını sürdürme konusunda ek bir sorumluluk yüklüyor.

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