Suudi Al-Najma takımının teknik direktörü Nestor El Maestro, Cuma akşamı Suudi Roshen Ligi'nin 27. haftasında Al-Nassr'a 2-5 yenilmesine rağmen, oyuncularının sergilediği performanstaki olumlu yönlere odaklandı.

El Maestro, ligin en güçlü takımlarından birine karşı sergilediği genel performans ve motivasyondan memnun olduğunu belirterek, takımın maçın büyük bir bölümünde iyi bir plana sahip olduğunu vurguladı.

El Maestro, maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: "İyi bir planımız olduğunu ve seviyemizin iyi olduğunu düşünüyorum, ancak Nabil Dunga'nın sakatlığı ve ilk yarıda oyundan çıkması nedeniyle uyum sağlamakta zorlandık."

Teknik direktör, oyuncularının fiziksel kondisyonunun 90 dakika boyunca aynı performansı sürdürmelerini engellediğini kabul ederek, "Konsantrasyonun düşmesi nedeniyle son dakikalarda en çok golü yiyoruz. Bu konuyu sürekli konuşuyoruz, ancak bu hiç de olumlu bir durum değil" diye ekledi.

Buna karşılık, açık oyundan ve deplasman sahasında organize ataklardan iki gol atılmasını olumlu bir gelişme olarak vurguladı ve Al-Nassr'ın hücum gücüne karşı koymanın "çok zor" olduğunu belirtti.

İngiliz teknik adam, takımdaki yerli oyuncuların seviyesinden çok etkilendiğini vurgulayarak, bunun kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Al-Najma, sezonun bitimine yedi hafta kala, sadece 8 puanla Roshen Ligi sıralamasında 18. (sonuncu) sırada yer alıyor ve küme düşmemek için zorlu bir mücadele veriyor.