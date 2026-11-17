Ezri Konsa, Madrid’deki büyük galibiyette 10 kişi kalmasalardı İngiltere’nin İspanya’yı beş golle farklı yenilgiye uğratacağını söyledi. Arsenal savunmacısına göre İngiltere, Elliot Anderson’ın kırmızı kartı İspanya’nın son bölümdeki geri dönüşünü başlatana kadar son Avrupa ve dünya şampiyonuna üstünlük kurdu.

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İngiltere son bölümdeki tehlikeyi atlattı, İspanya’nın 43 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

Harry Kane, Konsa ve Ben White’ın golleri, Thomas Tuchel’in takımına Metropolitano Stadı’nda 3-0’lık üstünlük getirdi. Anderson’ın kırmızı kart görmesiyle her şey değişti ve konuk ekip, dünya sıralamasının zirvesindeki takım karşısında savunmaya çekilmek zorunda kaldı.

Sayısal üstünlüğünden yararlanan İspanya iki gol bularak farkı bire indirdi. Bu durum, Kane’in penaltı kaçırmasının ardından geriden gelip 3-2 kazandığı eylül ayındaki Wembley maçının tekrarlanması ihtimalini doğurdu. Ancak bu kez İngiltere savunması direnerek tarihi 3-2’lik galibiyeti korudu ve İspanya’ya 44 maç sonra ilk yenilgisini yaşattı.

Konsa, kırmızı kartın üstün oyunlarını durdurmasının ardından İngiltere’nin direncini övdü

İspanya’nın başkentindeki hareketli geceyi değerlendiren Konsa, Anderson’ın oyundan atılmasının ardından yoğun baskıya göğüs geren takım arkadaşlarının birlikteliğini övdü. Arsenal stoperi şunları söyledi: “Özel bir geceydi. Kazanmak istediğimiz ve kazanabileceğimizi bildiğimiz bir maçtı. Oyun planımıza sadık kaldık. Wembley’deki maçı gördünüz, bence orada da çok iyi oynadık. Birkaç bireysel hata bize pahalıya mal oldu ve burada da neredeyse oluyordu ama 10 kişi birlikte mücadele edip direndik. Sahada 11 kişi olsaydık iki gol daha atardık.”

Konsa, İngiltere’nin İspanya karşısında öne geçmesinin ardından kaptan Kane’in liderliğine de dikkat çekti. Şöyle devam etti: “1-0 öne geçtik ve kaptanımız Harry bize devam etmemizi, yiyeceğimizi pedalın üzerinde tutmamızı söyledi. Bu, onların 44 maçtaki ilk yenilgisi. Bu da her şeyi anlatıyor. Buraya gelip kazanmak özel ve çok önemliydi.”

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İngiltere’nin son bölümdeki yoğun hücumlara karşı savunmada nasıl ayakta kaldığını anlatan Konsa, bu galibiyeti daha önce Arjantin karşısında aldıkları Dünya Kupası yenilgisiyle karşılaştırdı: “Talimat, üzerlerine gitmeye devam etmemizdi. Durmayacaktık. Yiyeceğimizi pedalın üzerinde tutacaktık. Biz de bunu yaptık. Arjantin maçı farklıydı, şartlar farklıydı. Dünya şampiyonlarına karşı 10 kişi oynamak her zaman zor olur. Ceza sahasına gelen çok sayıda topu gerçekten iyi karşıladık.”

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2028’de ev sahipliği yapacakları Avrupa Şampiyonası öncesinde kupa hedefi büyüyor

Madrid’deki galibiyet, Tuchel yönetimindeki gelişimin açık bir işareti oldu ve İngiltere’nin üst düzey rakiplere karşı çekişmeli maçları kazanabileceğini gösterdi. Takımın zihniyetini değerlendiren Konsa şöyle konuştu: “Çok güçlü bir zihniyetimiz ve dünya çapında oyuncularımız var. Her şey yerine oturduğunda neler yapabileceğimizi herkes biliyor. İlk yarıda ve kırmızı karta kadar ne kadar kaliteli olduğumuzu gördünüz. Maça üstünlük kurduk. Kendimize ve teknik direktörümüze inanıyoruz. Sahaya çıkıp neler yapabileceğimizi herkese göstermek istiyoruz.”

Dünya Kupası’na vedayı geride bırakan Konsa, Uluslar Ligi şampiyonluğunun kendi ülkelerinde düzenlenecek büyük turnuvadaki başarıya zemin hazırlayabileceğine inanıyor: “Evet, yüzde 100. Sonuçta Uluslar Ligi de bir kupa. Avrupa Şampiyonası’na bir kupayla gitmek bizim için çok önemli olur. Avrupa Şampiyonası’nı kazanmak istiyoruz ve turnuvanın kendi ülkemizde olduğunu biliyoruz. Bu bize büyük bir moral verecek.”

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“Bu çok önemli. Gelecek yılki maçlara büyük bir özgüvenle giriyorsunuz. Her millî takım kampını ayrı ayrı ele alıyoruz. Çok ileriyi düşünmüyoruz. Ama mart ayına büyük bir özgüvenle gireceğiz.

“Dünya Kupası artık geride kaldı. O dönemi geçtik. Her maçı kazanmaya odaklanıyoruz ve önümüzde Avrupa Şampiyonası olduğunu biliyoruz.”

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Mart ayındaki dönüş ve Uluslar Ligi hedefi öncesinde ivme artıyor

İngiltere, dünya ve Avrupa şampiyonunu kendi sahasında yenmenin verdiği büyük ivmeyle mart ayında yeniden bir araya gelecek ve gelecek yılki millî maçlarına hazırlanacak. Tuchel’in başlıca sınavı, kırmızı kart öncesinde görülen etkili hücum temposunu korurken Madrid’de galibiyeti neredeyse tehlikeye atan bireysel hataları ve disiplin sorunlarını gidermek olacak.

Son dönemdeki gelişimi somut bir kupaya dönüştürmek için öncelikli hedef Uluslar Ligi şampiyonluğu. Bu kupayı kazanmak, İngiltere’nin yeni kazandığı olgunluğu doğrulayacak ve Euro 2028’e ev sahipliği yapacağı turnuva yaklaşırken takıma önemli bir özgüven sağlayacak.