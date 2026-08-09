Kalça sakatlığından yaklaşık beş ay sonra 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu, cumartesi günü Bayern Münih rezerv takımının Regionalliga'da 3. Lig'den düşen 1. FC Schweinfurt 05 ile oynadığı maçta ikinci yarıda oyuna girdi. Ancak Mike belirleyici bir etki yaratamadı, maç 1-1 sona erdi. Yeni başantrenör Dante'nin takımı için bu, sezona iki yenilgiyle başladıktan sonra bu sezon alınan ilk puan oldu.

Mike, mart ayında bir antrenman sırasında sol kalçasında ağır bir kas sakatlığı yaşamış ve ardından sahalardan uzak kalmıştı. Temmuz ortasından bu yana yeniden düzenli takım antrenmanlarına katılıyor, son olarak profesyonel takımın Tegernsee'deki kampında da yer aldı. Ancak Mike, Asya turuna katılmadı. Bunun yerine, gereksiz yüklenmeler olmadan dönüşünü hızlandırmak için Dante'nin rezerv takımıyla çalıştı.

FC Bayern: Maycon Cardozo öne çıktı

Mike, FC Bayern'in en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Geçen yaz Lennart Karl ile birlikte profesyonel takıma yükseldi, ancak kendisinden yaklaşık yarım yaş büyük olan Karl'ın aksine biraz daha fazla zamana ihtiyaç duydu. Mike, geçen eylül ayında Werder Bremen'e karşı oynanan bir Bundesliga maçında ilk kez forma giydi, ardından dört maç daha oynadı ve sonra mart ayında geri adım geldi.

Dönüşünün ardından Mike'ın bu yaz bitmeden kiralanması ihtimal dahilinde. Son olarak Sky yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kulübün ilgisinden söz etti.

Onun yokluğunda, yine 17 yaşında olan Maycon Cardozo da sol kanatta dikkat çeken isimlerden biri oldu. Teknik direktör Vincent Kompany'nin Brezilyalı oyuncunun hazırlık dönemindeki gelişiminden o kadar etkilendiği, bu nedenle başlangıçta düşünülenin aksine kiralanmayacağı iddia ediliyor. Bunun yerine Cardozo'yu profesyonel takımda daha fazla forma şansı bekliyor.