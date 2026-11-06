Mikel Arteta, Thomas Tuchel’in planlarında Arsenal’den önemli sayıda oyuncunun yer aldığı son İngiltere kadrosuna ilişkin görüşlerini paylaştı. Arsenal teknik direktörü, Ben White’ın dikkat çeken dönüşünü ve Emirates Stadyumu’ndaki birçok genç yıldızın yükselişini değerlendirdi.

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Arteta'dan Rice ve Arsenal'in millî takımdaki oyuncularına övgü

Arteta, Declan Rice'ın İngiltere'nin son kadrosuna çağrılmasının ardından orta saha oyuncusunun kendisini geliştirme konusundaki büyük isteğini övdü. Rice, bu sezon Arsenal'in öne çıkan isimlerinden biri oldu. 14 maçta Premier League'in en yüksek sayısı olan beş asist yaptı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir gol attı.

Orta saha oyuncusunun son dönemdeki gelişimini değerlendiren Arteta, Rice'ı yeni bir seviyeye taşıyan zihniyet değişimine dikkat çekti. İspanyol teknik direktör basın toplantısında, “Sahaya çıkıp maç kazanma, oyununa yeni bir boyut ve farklı bir tehdit ekleme, çok daha öngörülemez olma zihniyeti... Bunun üzerinde çok çalışıyoruz” dedi.

Arsenal teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: “Oyununun her yönünü geliştirmek için çok istekli. Bunu yaparken hâlihazırda sergilediği pek çok inanılmaz özelliği de korumamız gerekiyor. Doğru yönde ilerliyor.”

Arsenal'in dinamosunun tüm potansiyelini ortaya çıkarmak

Arteta, Rice'ı tek bir rolle sınırlamak istemediğini açıkça dile getiriyor ve oyuncunun geniş özellik yelpazesinden yararlanmayı tercih ediyor. 27 yaşındaki futbolcu, oyunu geriden yönlendirebildiğini, geçişlerde ileri çıkabildiğini ve hücum bölgesinde etkili olabildiğini gösterdi. Arteta, oyuncunun çok yönlülüğünün kendine özgü bir değer olduğunu şöyle anlattı: “Onun niteliklerini ve yapabileceklerini kısıtlayamayız. Geriye gelip oyunu ileri taşıyabilir. Geriye gelip topla mesafe kat edebilir, geçişlerde inanılmaz etkili olabilir. İkili mücadeleleri kazanabilir. İleri çıkarak, uzun oynayarak, sağdan ya da soldan orta yaparak paslar üretebilir; fark etmez. Duran toplarda sunabileceği çok şey var. Uzaktan şut yeteneğinden de daha fazla yararlanmamız gerekiyor. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip. Bu yüzden oynamaya devam etmeli, çünkü hâlâ kazanabileceği çok şey var.”

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Ancak Kuzey Londra ekibi için haberlerin tamamı olumlu değil. Arteta, Bukayo Saka'nın sakatlık durumuna ilişkin bilgi verdi ve yıldız kanat oyuncusunun uzun süre sahalardan uzak kalacağını doğruladı. Bu aksilik, Ben White, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly ve Eberechi Eze'nin de aralarında bulunduğu, İngiltere kampına gidecek beş Arsenal oyuncusuna daha fazla sorumluluk yüklüyor.

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Madueke'nin kadroya alınmaması ve White'ın dönüşüne Arteta'nın tepkisi

Tuchel'in kadro seçiminde en çok konuşulan konulardan biri Noni Madueke'nin yokluğuydu. Zaman zaman etkileyici performanslar sergilemesine rağmen kanat oyuncusu İngiltere kadrosuna alınmadı. Arteta ise Madueke'nin bu hayal kırıklığını aşacağına ve daha da gelişmek için motivasyon olarak kullanacağına inanıyor. Kadro seçimi sorulduğunda Arteta, millî takım teknik direktörünün yetkisine saygı göstererek şöyle dedi: “Bu kararı Thomas'a bırakıyorum. Çok fazla seçenek vardı, kararlar vermesi gerekiyor. Bu kez böyle bir karar verdi, hepsi bu. Konuyu tamamen ona bırakıyorum.”

Arteta, İngiltere kadrosunun açıklanmasına ilişkin değerlendirmesinde kanat oyuncusunun profesyonel tutumunu övdü. “Yurt dışına gidip antrenman yaptı” diyen Arteta, “Noni böyle biri, zihniyeti bu. Daha iyi olmak istiyor” ifadelerini kullandı.

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İngiltere'nin gözü Uluslar Ligi hedeflerinde

İngiltere, 12 Kasım Perşembe günü Wembley'de Hırvatistan'ı ağırlayacak, ardından 15 Kasım Pazar günü Metropolitano Stadyumu'nda İspanya ile karşılaşacak. C Grubu'nda ikinci sırada bulunan İngiltere, Hırvatistan'a yenilmemesi hâlinde gelecek mart ayındaki Uluslar Ligi çeyrek finallerine katılmayı garantileyecek. Jobe ve Jude İngiliz futbolunun kardeşler tarihine yeni bir sayfa eklemeye hazırlanırken Tuchel'in kadrosu gelecek haftanın başında bir araya gelecek.