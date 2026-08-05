Bernt Klaverboer, üst düzey bir ligde forma giyen bir sonraki Hollandalı kaleci yeteneği olabilir

Bernt Klaverboer'e Udinese'nin ilgi gösterdiği, Voetbal International tarafından bildirildi. Bu nedenle sc Heerenveen, yetenekli kalecinin ayrılığından endişe duymak zorunda.

Henüz 20 yaşındaki Klaverboer, Eredivisie'nin en umut vadeden kalecilerinden biri. Heerenveen formasıyla kalede çıktığı sadece 35 maçın ardından Serie A'ya bir adım atabilir.

Klaverboer, Udinese'nin Maduka Okoye'nin (geçici) yerine düşündüğü isimlerden biri haline geldi. Sparta Rotterdam'ın eski kalecisi kısa süre önce sakatlandı.

Heerenveen'in, sözleşmesi yalnızca 2027'nin ortasına kadar devam eden Klaverboer'in ayrılığına kolay kolay onay vermesi beklenmiyor.

Frizyalı ekip, ek bir sezon için opsiyonu kullanabiliyor. Transfermarkt, file bekçisinin değerini 3 milyon euro olarak gösteriyor.

Genç Hollandalı kaleciler şu sıralar Avrupa'nın üst düzey liglerinde gözde görünüyor. Nitekim Ipswich Town da kısa süre önce Kayne van Oevelen'i FC Volendam'dan Premier League'e transfer etti.

Muhtemelen Hollanda Milli Takımı oyuncuları Bart Verbruggen ve Robin Roefs'un etkileyici performansları da bu gelişmede rol oynadı.