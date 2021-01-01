Bernd Leno sosyal medyadan çıkmasının nedenini açıkladı: "Buna ihtiyacım yok, zaman kaybı"

Sosyal medyada kötü yorumlara maruz kalan profesyonel sporculardan biri olan Leno, artık kendisi hakkında yazılanları okumadığını belirtti.

Arsenal kalecisi Bernd Leno, "aptal insanlardan" gelen iğrenç yorumların onu sosyal medyadan çıkmaya zorladığını söyledi.

Alman kaleci, bir Twitter kullanıcısının ona kötü bir performansının ardından, "Enke gibi yap" dediğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Robert Enke, depresyonla mücadele ettikten sonra 32 yaşında hayatına son vermişti.

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Leno, Sky Sports' a şunları söyledi: “Çok kötü bir maç çıkarmıştım ve sonra sosyal medyadaki bir adam bana 'Enke gibi yap' demişti.

“Bunu okuduğumdan beri sosyal medyada çok fazla aptal insan olduğunu düşünüyorum. Her şey iyi olsa bile artık sosyal medyada yazılanları okumamamın nedeni bu. Buna ihtiyacım yok, beni daha iyi yapmıyor, aksine zaman kaybettiriyor.

“Size kendinizi kötü hissettirmek için bilgisayarlarının arkasına saklanan pek çok sahte insan var. Irkçılık, taciz ve daha bir sürü şey. Hiçbirini sevmiyorum ve okumuyorum. Çünkü hayatınızı etkiliyor, bunun ne anlamı var ki?"

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Futbol dünyası, ​​son yıllarda sosyal medyada kötüye kullanım vakalarıyla boğuşuyor.

Manchester United'ın iki yıldızı Paul Pogba ve Marcus Rashford, Ağustos 2019'da Crystal Palace'a karşı yapılan bir maçın ardından ırkçı yorumlara maruz kaldı. Chelsea'nin golcüsü Tammy Abraham ve Reading forveti Yakou Meite de sosyal medyada karşılaştıkları benzer sorunları gündeme getirdi.

Kendilerini bu durumun içinde bulan ilk kişiler değillerdi ve ne yazık ki son da olmadılar.

2020-21 sezonunda içlerinde Ian Wright, Anthony Martial, Axel Tuanzebe, Lauren James, Romaine Sawyers, Reece James ve Alex Jankewitz'in de aralarında bulunduğu birkaç ırkçı taciz vakası gerçekleşti.

Facebook, platformunda yayımlanan yorumlardan “dehşete düştüğünü” belirtirken, Instagram ise bu tür faaliyetlerde yer aldığı tespit edilen herhangi birinin hesaplarını kapatma sözü verdi.