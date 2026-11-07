Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Bernardo Silva'nın Real Madrid'e katıldığından bu yana sergilediği olağanüstü performansı övdü. Jesus, Portekiz'i Cristiano Ronaldo sonrası dönemde yönetmeye hazırlanırken 31 yaşındaki oyuncunun yeni takımına sorunsuz uyumuna ve üst düzey istikrarına dikkat çekti.

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Jesus, Bernardo'nun Real Madrid'deki etkisini öne çıkardı

Portekiz Millî Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Bernardo Silva'yı İspanya'daki etkileyici formundan dolayı övdü. Danimarka ve Galler ile oynanacak Uluslar Ligi maçları için 28 kişilik kadrosunu City of Football'da açıklayan teknik direktör, orta saha oyuncusunun kulübündeki performansıyla büyük gurur duyduğunu söyledi.

Santiago Bernabeu'da düzenli olarak ilk 11'de forma giyen Bernardo, Avrupa'nın önde gelen oyun kurucularından biri olarak ününü pekiştirdi.

Jesus, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde başarılı olmasının Bernardo'yu millî takım için paha biçilmez bir oyuncu hâline getirdiğini vurguladı.

“Real Madrid'de ilk 11 oyuncusu olmak kolay değil”

Bernardo'nun performansına değinen Jesus, İspanya'nın başkentinde vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusu hâline gelmenin ne kadar zor olduğunu vurguladı.

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Jesus, basın toplantısında “Tecrübesiyle katkı sağlayabilir. Real Madrid'de iyi bir dönem geçiriyor ve dünyanın en iyi takımlarından birinde ilk 11 oyuncusu olmak kolay değil,” dedi.

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“Değerinden hiç şüphem yok. Portekiz'de onun dışında da dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan, son derece kaliteli oyuncular var.”

Real Madrid yıldızı, Portekiz'de kaptanlığa aday

Bernardo'nun üst düzeydeki istikrarlı performansı, Cristiano Ronaldo'nun millî takım kariyerini noktalamasının ardından onu Portekiz'in yeni liderlik grubunun ön sıralarına taşıdı.

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Jesus, kaptanlık görevinin yalnızca millî maç sayısına göre belirlendiğini doğruladı. Bu da Bernardo'yu ülkesinin kaptanlığı için sıradaki isimlerden biri yapıyor.

Jesus, “Kaptanları teknik direktör seçmez. Seçim, millî maç sayısına göre yapılır,” dedi. “Şu anda beş kişi var ve hepsi çalıştırdığım kulüplerde oyuncumdu: Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves ve Bruno Fernandes.”

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Portekiz, Uluslar Ligi'nde grubun son maçlarına hazırlanıyor

Portekiz, İspanya ile birlikte Uluslar Ligi'nde çeyrek final biletini şimdiden aldı. Ancak Jesus ve Bernardo, A4 Grubu'nda liderliği garantilemeyi hedefliyor.

Portekiz, 14 Kasım'da Braga'da Danimarka'yı ağırlayacak, ardından 17 Kasım'da Galler ile karşılaşmak üzere Cardiff'e gidecek.

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Bernardo'nun orta sahaya yön vermesiyle Portekiz, Jesus'un yönetiminde yakaladığı iyi ivmeyi sürdürmek ve gücünü göstermek istiyor.