Bernardo Silva: VAR sistemi hakemlerin daha iyi kararlar almasını sağlıyor

Bernardo Silva, VAR sisteminin oyunun kalitesini arttıracağına inanıyor.

orta saha oyuncusu Bernardo Silva, VAR'ın sisteminin gelişiyle hakemlerin daha güçlü kararlar verdiğini ve oyunu geliştirmeye yardımcı olacağına inandığını belirtti.

Silva, SPORF isimli siteye verdiği demeçte, "VAR sistemini destekliyorum. Bence hakemlerin daha iyi kararlar alarak oyunu geliştirmesine yardım ediyor. Tabii ki sistemin geliştirilmesi gerekiyor. Daha hızlı olması lazım. İnsanların bu sisteme alışması gerek." açıklamasında bulundu.

Portekizli futbolcu, ile girdikleri şampiyonluk yarışının tarihin en heyecanlı sezonunu yaşattığını düşündüğünü söyledi:

"Henüz 24 yaşındayım ve Premier Lig'de tüm sezonları izlemedim. Ancak tarihin en heyecanlı sezonu olduğunu söyleyebilirim. Bu yıl inanılmazdı. Bence her iki takım da harika bir sezon geçirdi."

Silva bu sezon 51 kez resmi maçlarda forma giydi, 13 gol attı, 14 asist yaptı.