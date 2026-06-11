Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Madrid, Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak üzere. Manchester City'den bedelsiz ayrılacak olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili anlaşma son aşamaya gelmiş durumda ve resmi bir anlaşmanın imzalanması artık an meselesi.

Romano'ya göre Silva'nın Real Madrid'e transferi neredeyse tamamlandı. İspanyol devi, 2028 ortasına kadar geçerli ve bir sezonluk uzatma opsiyonu da içeren resmi bir teklif sundu.

Bernardo Silva, dokuz sezonun ardından bu yaz Manchester City'den ayrılıyor. Bu süre zarfında, her zaman takım çıkarlarını ön planda tutma becerisi sayesinde kulübün en değerli oyuncularından biri haline geldi. AS'nin Perşembe günü bildirdiğine göre, tam da bu özelliği onu teknik direktör José Mourinho için özellikle cazip kılıyor.

AS'ye göre, Bernardo Silva birkaç ay önce menajeri Jorge Mendes tarafından Real Madrid'e sunulmuştu. Aynı dönemde Mendes, o zamanlar gelecek için henüz kesin bir karar vermemiş olan kulüp yönetiminin dikkatini Mourinho'ya da çekmişti.

Kulüp içinde Mourinho'nun geri dönüşüne olan güven arttıkça, Silva'nın durumu da değişti. Mayıs başında Portekizli teknik direktörün yeniden baş antrenör olarak atanmasına karar verildi ve ardından yeni sezon hazırlıkları hemen başladı.

Mourinho daha sonra Silva'yı kadrosuna katmak istediğini açıkça belirtti. Tecrübeli orta saha oyuncusu uzun süredir Barcelona ve Atlético Madrid'in radarındaydı, ancak Mourinho'nun Santiago Bernabéu'ya dönüşü transfer yarışında belirgin bir kaymaya neden oldu.

Silva, Mourinho'dan kişisel sinyaller aldıktan sonra diğer kulüplerle görüşmelerini geçici olarak askıya aldı. Daha önce yoğun bir rekabet söz konusu olsa da, Real Madrid artık kesin olarak üstünlük sağlıyor gibi görünüyor. Romano, Perşembe günü kendine özgü sözleriyle anlaşmanın "set to be sealed" olduğunu bildirdi ve ekledi: "Here we go, soon."