Bernardo Silva, Real Madrid'in Mestalla'da Valencia'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından takımın savunmadaki sağlamlığını övdü. Portekizli yıldız, üst üste sekizinci galibiyetin kulübü bu sezon hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadelede oldukça avantajlı bir konuma taşıdığına inanıyor.

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Real Madrid'den etkileyici galibiyet

Silva, Madrid'in Mestalla'da Valencia karşısında aldığı 3-0'lık galibiyette başrolü oynadı. Portekizli orta saha oyuncusu, sahanın merkezindeki etkileyici performansıyla 84 dakika görev yaptı.

Deplasmanda alınan bu etkileyici sonuç, İspanyol kulübünün tüm kulvarlardaki üst üste sekizinci galibiyeti oldu. Jose Mourinho'nun ekibi, 30 puanla La Liga puan tablosunda şu anda ikinci sırada yer alıyor. Lig lideri Barcelona da 30 puanda ve sezonun 12. maçında Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Silva, Valencia'nın agresif oyununa dikkat çekti

Karşılaşma, konuk takım için zorluklardan yoksun değildi. Silva, rakiplerinin sert oyununa ve oyunun akışını sürdürmek adına buna izin veren hakem yönetimine dikkat çekti.

Silva, kulübün resmî internet sitesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Zorlu bir atmosferde, agresif bir takıma ve agresif oynamalarına izin veren bir hakeme karşı zor bir maçtı. Bu, işimizi zorlaştırdı. Fede'nin [Valverde] harika golü maçı kontrol etmemize yardımcı oldu. Maçın kontrolünün her zaman bizde olduğunu düşünüyorum. Çok düzenliydik ve rakibin geçiş oyununu çok iyi kontrol ettik. Savunmacılarımız çok agresifti ve topları çabuk kazandı. Üç puan daha aldığımız için çok mutluyuz."

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"Üst üste sekiz galibiyet almak, La Liga şampiyonluğu için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekizde yer almak açısından bizi çok daha iyi bir konuma getiriyor. Bu seriden çok mutluyuz ama şimdi bir sonraki maça odaklanıp devam etmeliyiz çünkü soyunma odasındaki ve kulüpteki atmosfer çok iyi. Kazanmaya devam etmek istiyoruz."

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Galibiyet serisini sürdürmek

Real Madrid, tüm kulvarlarda üst üste sekiz galibiyete ulaştı. Takımın kazanamadığı son maç, eylül ayı sonundaki Atletico ile Madrid derbisiydi. Silva, bu başarının takımı için bu sezon şampiyonluk yarışında kalma açısından kritik olduğunu vurguladı.

"Bu çok önemli çünkü en iyi savunma yapan takımlar, maçları ve şampiyonlukları kazanmaya her zaman hazırdır," diye ekledi. "Bu da bizi maçları ve şampiyonlukları kazanmaya yaklaştırıyor."

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Silva'yı millî takım görevi bekliyor

Kulüp futbolu şimdi millî maç arası için duruyor. Silva, odağını hemen millî takım görevine çevirerek Portekizli takım arkadaşlarına katılmak üzere yola çıkacak. Portekiz, önümüzdeki günlerde iki önemli UEFA Uluslar Ligi maçına hazırlanıyor. Önce 14 Kasım'da Danimarka ile karşılaşacak, ardından 17 Kasım'da Galler'e karşı oynayarak millî maç arasını tamamlayacak.