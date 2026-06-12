Manchester City'nin Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva, bu yaz Real Madrid ile sözleşme imzalamak için yaptığı gizli anlaşmadan vazgeçmek zorunda kaldı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine konuşan kaynaklar, Silva'nın Atlético Madrid ile resmi olarak imzalamaya çok yakın olduğunu ve tarafların sözleşme şartları konusunda tam bir anlaşmaya vardığını ortaya koydu.

Gazete, tarafların geçen Perşembe sabahı resmi sözleşmeleri imzalamak üzere anlaştıklarını belirtti. Bu, Portekiz milli takımının Manchester City'nin yıldızına verdiği tek izin zamanıydı.

Gazete, Silva'nın imza atmadan son anda Real Madrid'den bir teklif aldıktan sonra, Rojiblancos yönetimi ile yaptığı nihai anlaşmayı dondurmaya ve iptal etmeye karar verdiğini açıkladı.

Gazete, Portekizli oyuncunun Atlético ile sözleşme imzalamak yerine, Real Madrid'de vatandaşı José Mourinho ile çalışmayı tercih ettiğini belirtti.

Silva'nın Barcelona'ya transfer olacağı da konuşulmuştu, ancak iki taraf arasında kesin bir anlaşma sağlanamadı.