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FBL-EUR-NATIONS-POR-PRESSERGetty Images
Mohamed Saeed
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Bernardo Silva, Portekiz kadrosundan ayrılmasının ardından konuştu: Real Madrid yıldızının sağlık durumu tartışılıyor

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Bernardo Silva, sağlık kontrolü sonucunda Galler ile oynanacak Uluslar Ligi maçında forma giyemeyeceğinin belirlenmesinin ardından Portekiz millî takım kampından erken ayrılması hakkında konuştu. Millî takım sağlık ekibi oyuncuyu oynamaya uygun bulmasa da İspanya'dan gelen haberler, oyun kurucunun kulübüyle beklenenden çok daha erken sahaya çıkabileceğine işaret ediyor.

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Silva Madrid'e dönerken sağlık durumuna ilişkin sorular gündemde

Portekiz kaptanı Silva, kadrodan resmen çıkarılmasının ardından sosyal medyadan takım arkadaşlarına destek mesajı gönderdi. Real Madrid yıldızı, sağlık değerlendirmesi sonucunda salı günü Cardiff'te Galler'e karşı oynanacak Uluslar Ligi grup aşamasının son maçında forma giyemeyecek. Portekiz Futbol Federasyonu Sağlık ve Performans Departmanı, orta saha oyuncusunun takımla seyahate devam edecek fiziksel durumda olmadığına karar verdiği için bu ayrılık hemen tartışma yarattı.

Millî takım sağlık ekibi, Danimarka karşısında alınan son ağır yenilginin ardından temkinli davranmayı tercih ederken İspanya'nın başkentindeki doktorlar oyuncunun iyileşme süresi konusunda daha iyimser görünüyor. Mevcut işaretler, eski Manchester City oyuncusunun Real Madrid'in bu hafta sonu La Liga'da Celta Vigo ile oynayacağı maçta kadroya alınabileceğini gösteriyor. Millî takımın değerlendirmesiyle kulübün bulguları arasındaki bu farklılık, özellikle Portekiz A4 Grubu'nda liderliği garantileyecek kritik maça hazırlanırken dikkat çekti. Silva, Braga'daki 4-1'lik yenilgide takımının tek golünü atarak Portekiz için zorlu geçen haftanın olumlu isimlerinden biri olmuş, ardından evine gönderilmiştiز

Silva'dan Portekiz'e sosyal medya mesajı

Kulübünde oynayıp oynayamayacağına ilişkin tartışma büyüse de Silva, millî takımdaki arkadaşlarını desteklemeye odaklandı. Fiziksel olarak yanlarında bulunmasa da desteğini hissettirmek için resmî Instagram hesabından kısa ve net bir mesaj yayımladı. 32 yaşındaki oyuncu, takipçileriyle "Yarınki maça çıkacak Portekiz'e tam destek veriyoruz. Umarım arkadaşlarım gerekeni yapar ve gruptaki o çok önemli liderliği garantiler!" mesajını paylaşarak takım arkadaşlarına şans diledi ve grubu zirvede bitirmelerini istedi.

Bu mesaj, Portekiz kampının deneyimli oyuncuları ve ilk 11'in kilit isimleriyle ilgili sıkıntı yaşadığı bir dönemde geldi. Silva'nın ayrılığı, cezaları nedeniyle kadrodan çıkan Ruben Dias ve Joao Palhinha'nın ardından geldi. Böylece teknik direktör, Cardiff City Stadyumu'ndaki maç için en deneyimli üç oyuncusundan yoksun kaldı.

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Jorge Jesus'un kadro sıkıntısı

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Silva'nın yokluğu, Jorge Jesus için bu üç eksik arasında belki de en ağır darbe. Oyun kurucu, son millî arada uyumsuz görünen orta sahaya yaratıcılık katıyor. Kaptanından yoksun kalan Jesus, takımının ikinci sıradaki Danimarka karşısındaki üç puanlık dar liderliğini korumanın yolunu bulmak zorunda. Portekiz 12 puanla hâlâ avantajlı bir konumda, ancak son maçta alınan 4-1'lik ağır yenilginin psikolojik etkisi aşılması gereken bir engel olmaya devam ediyor. Teknik direktör, kadroda kalan 24 oyuncuya bu sezonki emeklerinin tek bir kötü sonucun gölgesinde kalmaması gerektiğini hatırlatarak birlik ve direnç çağrısı yaptı.

Portekiz'in sağlık birimi, oyuncunun klinik değerlendirmeden geçirildiğini ve Galler maçının yoğunluğuna uygun bulunmadığını belirterek kadrodan çıkarılması kararının arkasında durdu. Takım Cardiff'teki maçın oynanacağı statta son hazırlıklarını yaparken teknik ekip, üç oyuncunun yokluğunu telafi etmek için yeni bir savunma ve orta saha düzeni üzerinde çalıştı.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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