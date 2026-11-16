Bernardo Silva, Portekiz kadrosundan ayrılmasının ardından konuştu: Real Madrid yıldızının sağlık durumu tartışılıyor

Bernardo Silva, sağlık kontrolü sonucunda Galler ile oynanacak Uluslar Ligi maçında forma giyemeyeceğinin belirlenmesinin ardından Portekiz millî takım kampından erken ayrılması hakkında konuştu. Millî takım sağlık ekibi oyuncuyu oynamaya uygun bulmasa da İspanya'dan gelen haberler, oyun kurucunun kulübüyle beklenenden çok daha erken sahaya çıkabileceğine işaret ediyor.

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Silva Madrid'e dönerken sağlık durumuna ilişkin sorular gündemde

Portekiz kaptanı Silva, kadrodan resmen çıkarılmasının ardından sosyal medyadan takım arkadaşlarına destek mesajı gönderdi. Real Madrid yıldızı, sağlık değerlendirmesi sonucunda salı günü Cardiff'te Galler'e karşı oynanacak Uluslar Ligi grup aşamasının son maçında forma giyemeyecek. Portekiz Futbol Federasyonu Sağlık ve Performans Departmanı , orta saha oyuncusunun takımla seyahate devam edecek fiziksel durumda olmadığına karar verdiği için bu ayrılık hemen tartışma yarattı.

Millî takım sağlık ekibi, Danimarka karşısında alınan son ağır yenilginin ardından temkinli davranmayı tercih ederken İspanya'nın başkentindeki doktorlar oyuncunun iyileşme süresi konusunda daha iyimser görünüyor. Mevcut işaretler, eski Manchester City oyuncusunun Real Madrid'in bu hafta sonu La Liga'da Celta Vigo ile oynayacağı maçta kadroya alınabileceğini gösteriyor. Millî takımın değerlendirmesiyle kulübün bulguları arasındaki bu farklılık, özellikle Portekiz A4 Grubu'nda liderliği garantileyecek kritik maça hazırlanırken dikkat çekti. Silva, Braga'daki 4-1'lik yenilgide takımının tek golünü atarak Portekiz için zorlu geçen haftanın olumlu isimlerinden biri olmuş, ardından evine gönderilmiştiز

Silva'dan Portekiz'e sosyal medya mesajı

Kulübünde oynayıp oynayamayacağına ilişkin tartışma büyüse de Silva, millî takımdaki arkadaşlarını desteklemeye odaklandı. Fiziksel olarak yanlarında bulunmasa da desteğini hissettirmek için resmî Instagram hesabından kısa ve net bir mesaj yayımladı. 32 yaşındaki oyuncu, takipçileriyle "Yarınki maça çıkacak Portekiz'e tam destek veriyoruz. Umarım arkadaşlarım gerekeni yapar ve gruptaki o çok önemli liderliği garantiler!" mesajını paylaşarak takım arkadaşlarına şans diledi ve grubu zirvede bitirmelerini istedi.

Bu mesaj, Portekiz kampının deneyimli oyuncuları ve ilk 11'in kilit isimleriyle ilgili sıkıntı yaşadığı bir dönemde geldi. Silva'nın ayrılığı, cezaları nedeniyle kadrodan çıkan Ruben Dias ve Joao Palhinha'nın ardından geldi. Böylece teknik direktör, Cardiff City Stadyumu'ndaki maç için en deneyimli üç oyuncusundan yoksun kaldı.

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Jorge Jesus'un kadro sıkıntısı

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Silva'nın yokluğu, Jorge Jesus için bu üç eksik arasında belki de en ağır darbe. Oyun kurucu, son millî arada uyumsuz görünen orta sahaya yaratıcılık katıyor. Kaptanından yoksun kalan Jesus, takımının ikinci sıradaki Danimarka karşısındaki üç puanlık dar liderliğini korumanın yolunu bulmak zorunda. Portekiz 12 puanla hâlâ avantajlı bir konumda, ancak son maçta alınan 4-1'lik ağır yenilginin psikolojik etkisi aşılması gereken bir engel olmaya devam ediyor. Teknik direktör, kadroda kalan 24 oyuncuya bu sezonki emeklerinin tek bir kötü sonucun gölgesinde kalmaması gerektiğini hatırlatarak birlik ve direnç çağrısı yaptı.

Portekiz'in sağlık birimi, oyuncunun klinik değerlendirmeden geçirildiğini ve Galler maçının yoğunluğuna uygun bulunmadığını belirterek kadrodan çıkarılması kararının arkasında durdu. Takım Cardiff'teki maçın oynanacağı statta son hazırlıklarını yaparken teknik ekip, üç oyuncunun yokluğunu telafi etmek için yeni bir savunma ve orta saha düzeni üzerinde çalıştı.