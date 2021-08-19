Harry Kane’i transfer etmek Manchester City’nin önündeki tek engel Tottenham değil.

Sergio Agüero’nun sözleşmesinin sona ermesiyle Barcelona’nın yolunu tutmasının ardından Manchester City, kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmaya karar vermişti.

Geçtiğimiz günlerde rekor bedelle Jack Grealish’i transfer eden son Premier Lig şampiyonu, santrfor transferinde de önceliğini Harry Kane olarak belirledi.

100 milyon pound değerindeki ilk teklifinin reddedildiği söylenen Manchester City’ye bir kötü haber de takımın içinden geldi.

Bernardo Silva Tottenham’ı istemiyor

The Athletic’in haberine göre Tottenham’ı ikna etmek için daha iyi bir teklif yapmaya hazırlanan ve bonservis ücretini de düşürmeye çalışan City, takasta Bernardo Silva’yı önermeye çalışıyordu.

Ancak Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes, oyuncuyu Tottenham transferine ikna etmeyi başaramadı.

Bernardo Silva, yeni sezonda düzenli forma giymek istediğini belirterek gelen teklifleri dinlemek istediğini açıklamıştı.

Ayrıca habere göre Portekizli oyuncu, kariyerine İspanya’da devam etmeye sıcak bakıyor.

Kane Tottenham’dan ayrılacak mı?

Premier lig’in ilk haftasında oynanan Manchester City mücadelesinin kadrosuna yer almayan Harry Kane, takımdan ayrılma konusundaki ısrarını sürdürüyor. Ancak Tottenham Başkanı Daniel Levy ise gelen teklif ne kadar yüksek olursa olsun oyuncuyu satmak istemiyor.

Harry Kane, Perşembe günü Tottenham'ın Pacos de Ferreira'ya karşı oynayacağı Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında sahada yer alamayacak.

Euro 2020’yi dört golle tamamlayan İngiliz santrfor, geride bıraktığımız sezonda Premier Lig’in hem gol hem de asist kralı olmayı başarmıştı.

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