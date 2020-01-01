Bernardo Silva: Guardiola tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri

Portekizli futbolcu, Manchester City'deki antrenörü Pep Guardiola'ya övgüler yağdırdı.

'nin yıldız futbolcusu Bernardo Silva, Pep Guardiola'yı tarihin en iyi antrenörlerinden biri olarak görüyor.

2008 yılında 'da başladığı teknik direktörlük macerası boyunca oynattığı futbolla dünya çapında büyük yankı uyandıran Guardiola, Manchester City'deki dördüncü sezonunu geçiriyor. Pep, İngiliz ekibine şu ana dek iki Premier Lig, bir FA Cup ve üç Lig Kupası şampiyonluğu kazandırdı.

Katalan teknik adamın City'de en güvendiği isimlerin başında gelen Bernardo Silva, "Guardiola tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri. Bizimle çalıştığı için şanslıyız. Buraya geldiğinden bu yana Manchester City'de bıraktığı iz çok büyük. Son üç sezondur alınan sonuçlar ve kupalardan bunu anlıyorsunuz. Ama sadece o da değil. Oynadığımız futboldan da bunu anlıyorsunuz. Ofansif futbolumuzla, yarattığımız gol pozisyonlarıyla, attığımız gollerle bunu gösteriyoruz. Göze hoş gelen bir futbol oynuyoruz." ifadeleriyle 49 yaşındaki teknik adama övgüler yağdırdı.

Daha fazla takım

Guardiola'nın City'deki kontratı 2020-21 sezonu sonunda sona erecek. Barcelona'da yeniden başkan adayı olacağını söyleyen Joan Laporta, seçimleri kazanması halinde Pep'i yeniden takımın başına geçirmeye çalışacağını duyurdu.