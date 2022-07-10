Geçen sezon bıraktığı yerden devam edeceğinin sinyallerini veren Arda Güler'e bir övgü de Bernard Mensah'tan geldi.

Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön elemesi karşılasması öncesinde hazırlık maçlarını sürdüren Fenerbahçe, Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Hull City'yi 2-0'lık skorla geçerken, karşılaşmaya genç yıldız Arda Güler damga vurdu. Maça 61. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine dahil olan Arda, bir gol attı, bir golün de hazırlayıcısı oldu.

If Arda Guler was Brazilian or British they would have sold him for 100m pounds .. ⚽️⚽️💥💥💥💥 — Bernard Mensah (@oliver_mens) July 10, 2022

Maçtan sonra çok sayıda övgü alan Arda'nın yeteneğine dikkat çeken isimlerden biri de Kayserispor'un bir dönem Beşiktaş ve Atletico Madrid formaları da giyen Ganalı yıldızı Bernard Mensah'dı. Mensah genç oyuncunun attığı gol sonrasında Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Arda'nın Türk değil de Brezilyalı ya da İngiliz olması halinde 100 milyon sterlin'e transfer olabileceğini öne sürdü.

Acun Ilıcalı da övdü

Öte yandan İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı da karşılaşmanın ardından Arda'nın Türk futbolunun geleceği adına çok önemli bir isim olacağını söyledi. Arda'nın attığı her golün kendilerini mutlu edeceğinin altını çizen Ilıcalı, "Maç, bizim için manevi değeri yüksek bir maçtı. Bu maçta Arda'nın gol atması da önemliydi benim için" dedi.

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Çok rahat, çok profesyonel 😎



Arda Güler 🧿 pic.twitter.com/dB9rd3LJX0 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 10, 2022

Geçtiğimiz sezon A takım kadrosunda ilk olarak Vitor Pereira'nın şans verdiği 2005 doğumlu oyuncu, İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından daha fazla forma şansı bulmaya başlamıştı. Fenerbahçeli taraftarların en sevdiği oyunculardan biri olan genç oyuncu Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği altyapısından transfer olmuş ve A takım formasını giydiği ilk sezonu üç gol, üç asistle tamamlamıştı.

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