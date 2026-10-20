Saniyenin kesirlerini aşmayan bir anda, La Liga'nın temellerini sarsan bir tartışma patlak verdi. Tüm gözler Santiago Bernabeu'daki topa kilitlenmişken, gölgede kalan bir olay Türk Arda Güler ile Sevilla'nın savunmacısı arasında yaşandı ve iki kulüp arasında bir anlatım savaşını alevlendirdi.

Sevilla "yüze kasıtlı dirsek darbesi" diye haykırırken, Real Madrid "yalnızca kavgayı ayırmak için yapılan bir temas" diyerek yanıt veriyor. Tek belirleyici hakem ise uzaktan çekilmiş silik bir görüntü; VAR'ın bile çaresiz kaldığı bir kare. Peki 26 kameranın ortasında gerçek nereye kayboldu? Bu bilmecenin şifresini İspanya'daki televizyon yönetmenliğinin efsanelerinden biri çözdü.

İspanya'nın büyük karşılaşmalarını belgelemekte otuz yıla uzanan deneyime sahip usta yönetmen Victor Santamaria, "El Larguero" programına verdiği özel bir röportajda noktaları ve virgülleri yerine koyarak belirleyici karenin yokluğunun bir komplo değil, tamamen mantıklı bir durum olduğunu vurguladı.

Yıldız olan toptur, gerisi figüran

Santamaria, yayın rakamlarındaki şok edici bir çelişkiyi ortaya koyarak, bazılarının Bernabeu'daki maçta 25 ila 26 kamera kullanıldığından söz etmesinin "kendisini şaşırttığını" belirtti ve geçen sezon fiilen kullanılabilir yalnızca 18 yüksek çözünürlüklü kameraya dayanıldığını hatırlattı.

Ancak İspanyol uzmana göre sorunun özü sayıda değil, kameramanların çalışmasını yöneten felsefede yatıyor.

Santamaria şöyle açıkladı: "Olay toptan tamamen uzakta yaşandı ve bu her şeyi açıklıyor. Yönetim odasındaki altın kural, kameraların yüzde 90'ının topu nereye giderse gitsin takip etmesidir. Sahanın ortasında son sürat koşan bir oyuncunun böylesi yan bir hareketini kaçırmak çok kolaydır."

Ve ekledi: "Bizim zamanımızda denklemi tersine çevirmeye ve topun uzağında olanlara odaklanmaya çalıştık, çünkü pek çok olayı kaçırdığımızı biliyorduk. Ama bu deneme başarılı olmadı. Bu yüzden net bir görüntünün olmamasını çok doğal buluyorum."

Küçük kameralar: Rakamların yanılsaması

Eski yönetmen, video teknolojisine görüntü sağlamakla görevli yapım ekibinin objektiflerini oyunun senaryosuna göre dağıttığına dikkat çekerek şunları açıkladı: "En yüksek öncelik toptur. Kornerlerde altı pas alanı içindeki karmaşayı ve kavgaları izlemek için özel kameralar yönlendirip topu geçici olarak ihmal ettiğimiz doğru. Ancak sahanın ortasında açık ve hızlı bir oyunda kimse uçan bir dirsek beklemez."

Açıklanan kamera sayısına dair rakamın aldatıcı ve yanıltıcı olabileceğine işaret ederek şunları söyledi: "Çoğu, kale arkasındaki sadece küçük ve sabit kameralar; böyle bir anı derinlemesine yakalamakta neredeyse hiçbir değerleri yok. Tüm operatörlerin genel eğilimi topu takip etmektir."

Kanıt gizlendi mi?

Bazılarının yaydığı, Real Madrid'in yıldızını korumak amacıyla üstü örtülen net bir karenin var olduğu yönündeki komplo teorisine gelince, Santamaria'nın yanıtı kesin ve nihai oldu. Durumu şöyle tanımladı: "Var olan görüntüleri gizlemek mi? Bu büyük bir efsane ve düpedüz bir yalan."

Açıklamasını şöyle sürdürdü: "Birincisi, bu meslek etiğine tamamen aykırıdır. İkincisi, ki en önemlisi budur, sahada yalnızca resmi yapım şirketinin kameraları tekel değildir. Orada bulunmasına izin verilen başka medya kuruluşlarının da kameraları var."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bunlardan herhangi biri kesin kanıtı yakalamış olsaydı, anında kamuoyuna çıkardı. Bu boyutta ve bu etkide bir şeyi gizlemek imkânsızdır. Eğer net bir kanıt olsaydı sonunda ortaya çıkardı. İşlerin doğası böyledir."



