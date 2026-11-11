Real Madrid efsanesi Raul Gonzalez, Segunda División ekibi Real Oviedo’nun yeni teknik direktörü olarak resmen tanıtıldı. Eski yıldız forvet, görevi üstlenmekten büyük gurur ve heyecan duyduğunu belirterek hedefinin La Liga’ya yükselmek olduğunu açıkça ortaya koydu.

Reklam

Raul, Real Oviedo'da teknik direktörlük kariyerinin yeni dönemine başlıyor

Real Madrid efsanesi Raul Gonzalez, Segunda Division ekibi Real Oviedo'da teknik direktörlük görevine resmen başladı. Carlos Tartiere Stadı'ndaki resmî tanıtımından önce El Requexón'da ilk antrenmanına çıkan eski efsanevi forvet, sportif direktör David Fernández'in eşliğinde bu yeni meydan okuma hakkında heyecanla konuştu.

Görevden alınan Julian Calero'nun yerine geçen Raul, iddialı kulüp sahiplerinin ve tutkulu taraftarların desteklediği bir projenin başına geçti.

Yeni teknik direktör, nihai hedefini daha ilk günden açıkça ortaya koydu: Oviedo'yu İspanyol futbolunun en üst ligine geri taşımak.

Hedef La Liga'ya yükselmek

Resmî tanıtımında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Raul, Oviedo'nun büyüklüğüne ve köklü geçmişine sahip bir kulübün sürekli en üst seviyeyi hedeflemesi gerektiğini vurguladı.

Reklam Reklam

Raul, “Real Oviedo'da hedef, Birinci Lig'de oynamaktan başka bir şey olamaz,” dedi.

Related Topics

Başka teklifler de almasına rağmen görevi kabul etmesinde nelerin etkili olduğunu ise şöyle anlattı: “Başka kulüplerden de bazı teklifler geldi ama ciddi olan, bir süredir şehre destek veren, gelişmekte olan bir spor tesisine sahip ve büyümenin sürmesi açısından kilit önemdeki bu kulüp sahipleri beni ikna etti. Sportif ve genel yönetimde insanlarla tanıştım, Cazorla ve César'la konuştum. Burasının yapmak istediklerimi gerçekleştirebileceğim bir yer olduğunu hissediyorum.”

Hücum kimliği ve liderlik deneyimi

Takıma ilişkin taktiksel vizyonunu anlatan Raul, Carlos Tartiere'deki taraftarlarla güçlü bir bağ kuran, dinamik ve agresif bir takım oluşturmak istediğini belirtti.

Reklam

Raul, “Takıma bir kimlik kazandırmak istiyoruz. Taraftarlarda karşılık bulan, güçlü bir kimliği olan ve gol arayan bir takım istiyoruz,” dedi. “Hücumda doğrudan kaleye giden, agresif, gol arayan ve savunma yapmayı bilen bir takımı seviyorum… Sahada doğru konumlanmaya çalışacağız ve hedefimiz için mücadele edeceğiz.”

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerinin ve liderlik deneyiminin teknik direktörlük anlayışını nasıl şekillendireceğine değinen Raul, şunları söyledi: “Real Madrid'de oynama, kaptan olma ve birçok takım arkadaşımıza yardım etme şansına sahip olduk. Benzerlikler var, bazı farklılıklar da var. Bu deneyim, futbolcuları anlamamıza yardımcı oluyor.”

Reklam

İlk sınav kapıda, Real Madrid iddiaları gündeminde değil

Hazırlık için yalnızca birkaç antrenman yapabilecek olan Raul, teknik direktör olarak ilk sınavını bu cumartesi sahasında Girona FC'ye karşı verecek. Ancak bu maçta kiralık millî futbolcu Enzo Perez'den yararlanamayacak.

Gazetecilerin Oviedo görevini ileride Real Madrid'in A takımını çalıştırma yolunda bir basamak olarak görüp görmediğini sorması üzerine Raul, bu yöndeki iddiaları tamamen reddetti.

Reklam

“Gelecekte kendimi Real Madrid'de görüyor muyum? Kendimi burada kalırken görüyorum. Bana fırsat ve güven burada verildi. Çok mutluyum. Gülümsemekten kendimi alamıyorum; her gün bu takımı çalıştıracak olmak benim için bir ayrıcalık,” diyerek sözlerini tamamladı.