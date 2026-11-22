Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise, son saatlerde geleceği açısından büyük sonuçlar doğurabilecek bir hamlesiyle büyük tartışma yarattı.

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Olise, geçen yaz transfer döneminde adından en çok söz ettiren isimlerden biriydi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Real Madrid'e transferi güçlü bir şekilde gündeme gelmişti ancak Florentino Pérez başkanlığındaki Real Madrid, Bayern'in bu transferi reddetmesinin ardından nihai kararını vererek Fildişi Sahilli Yan Diomande'yi kadrosuna kattı. Diomande şu ana kadar tüm beklentilerin üzerine çıkmayı başardı ve teknik direktör José Mourinho ile Santiago Bernabéu taraftarlarının beğenisini kazandı.

Buna rağmen Olise hakkındaki spekülasyonlar sona ermedi. Özellikle de oyuncunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor.

Fransız gazetesi L'Équipe, geçen temmuz ayında oyuncunun Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarına Mourinho'nun yönetiminde oynayacağını söylediğini yazmış, bu da transfer söylentilerini daha da alevlendirmişti.

Bavyera ekibinin Fransız oyuncuda ısrar etmesi ve Real Madrid'in Diomande'yi transfer etmesiyle ortalık bir nebze sakinleşti ancak Fransız futbolcunun geleceği bugün yeniden gündeme geldi.

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"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre Fransız milli futbolcu, Bayern Münih yönetimini eleştiren bir paylaşımı beğenerek tartışmalara yol açtı. Aslında bu paylaşım gazeteci Fabrizio Romano'ya ait ve FIFPRO'nun Jamal Musiala dosyası konusunda Bayern Münih yönetimine yönelttiği sert eleştirileri yansıtıyor.

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Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO) tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bayern Münih'in onursal başkanı, CEO'su ve eski CEO'su sırasıyla Musiala'nın sözleşmesini sorguladı. Birliğe göre bu, herhangi bir müzakere öncesinde Musiala ve temsilcileri üzerinde baskı kurmaya yönelik koordineli bir stratejidir. Bayern Münih büyüklüğünde bir kulüp daha fazla sağduyu göstermelidir. Bayern Münih'in Musiala'yı koruma yükümlülüğü bulunuyor." Görünüşe göre Olise de bu eleştirileri destekliyor.

Fransız yıldızın bu sürpriz hamlesinin ardından şimdi Michael Olise ile Bayern Münih yönetimi arasındaki ilişkinin nasıl olduğu merak konusu.

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Bayern Münih'e açık eleştiri

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği FIFPRO, dün (cumartesi), Bayern Münih yöneticilerinin Jamal Musiala'nın sözleşmesine ilişkin kamuoyu önünde tekrarlanan açıklamalarını eleştirdi.

Birlik, söz konusu açıklamaların olası müzakereler öncesinde oyuncu ve temsilcileri üzerinde baskı kurmaya yönelik koordineli bir strateji olduğunu belirterek kulübün sözleşmeden doğan yükümlülüklerine saygı göstermesini, oyuncunun sağlık durumunu ve geleceğini kamuoyu önünde tartışılan bir meseleye dönüştürmemesini istedi.

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Açıklamada Bayern'in oyuncusuna gereken özeni gösterme sorumluluğu taşıdığı vurgulanırken, gelecekle ilgili belirsizliğin özellikle sakatlıktan dönüş süreçlerinde profesyonel futbolcuların ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

Birlik, Musiala'nın geleceğinin ve sağlık durumunun kamuoyunda tartışma konusu haline getirilmesinin oyuncu üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

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FIFPRO, sözleşmeyle ilgili her türlü çekincenin medya açıklamalarından uzak durularak oyuncu ve temsilcileriyle özel olarak görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Birlik, sözleşmelere saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak oyuncunun sakatlanmasının ya da performansının düşmesinin kulübe daha önce kabul ettiği şartları yeniden masaya yatırma hakkı vermediğini, tıpkı oyuncunun bir dizi olağanüstü performans sergilemesinin ona otomatik olarak maaş artışı talep etme hakkı vermediği gibi olduğunu açıkladı.

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Açıklamada ayrıca FIFA düzeyinde kulüplerin, liglerin ve futbolcu birliklerinin sözleşme istikrarını oyunun temel ilkelerinden biri olarak kabul etme konusunda uzlaştığı, bu ilkenin hem kulüpleri hem de oyuncuları koruduğu hatırlatıldı.

FIFPRO, açıklamasını Musiala'ya ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerine saygı gösteren tüm oyunculara destek verdiğini vurgulayarak tamamladı ve kulüplerden de aynı şekilde davranmalarını istedi.