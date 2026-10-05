Bir basın raporu bugün pazartesi günü, milli maç arası döneminde Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior'ın Brezilya Milli Takımı'yla yaşadığı sönük performanstan bahsetti.

Vinicius bu sezon Real Madrid'de iyi bir seviye sergileyemedi ve sert eleştirilere maruz kaldı; aynı durum Brezilya ile de sürdü.

"Marca" gazetesi, Vinicius Junior'ın Brezilya Milli Takımı'ndaki serüveninin iyi bir şekilde sona ermediğini belirtti.

Üçüncü maçında Ancelotti, Hindistan karşısında skor 0-2 iken onu devre arasında oyundan alarak bu dönemdeki serüvenine fiilen son verdi.

Ancak bu maçta bile, Real Madrid'in 7 numaralı oyuncusunun en iyisine şahit olan Carletto'nun ve bizzat Mourinho'nun görmek istediğini Brezilyalı sunamadı.

Böylece Vinicius uzun milli maç arası dönemini üç maçta yalnızca bir golle tamamladı.

Heyecanlı bir şekilde 1-1 biten Avustralya karşısındaki ilk maçta gol atamadı; ikinci maçta Brezilya Milli Takımı rahat bir galibiyet elde etti ve Brezilyalı, ara dönemdeki tek golünü bu maçta kaydetti.

Ardından üçüncü maç geldi; isabetli üç şut çekti ancak sezonun ilk üçte birlik bölümündeki Real Madrid performansıyla uyumlu, bir hayli solgun bir performans sergiledi. Denemeye devam etmesi lehine not düşülebilir ve maçın büyük bölümü onun kanadından döndü, ancak maçın sonunda yine son dokunuştan ve bitiricilikten yoksun kaldı.

Gerçek şu ki Ancelotti, Mourinho'nun daha önce fark ettiği bir gerçeği doğruladı. İtalyan teknik adam üç maç boyunca bir basın toplantısında şu yorumu yapmıştı: "En iyi halinde değil."

Real Madrid'in eski teknik direktörü, Brezilyalı oyuncuyu herkesten daha iyi tanıyor ve ona olan güveni hâlâ sağlam; çünkü üç maçta da ilk 11'de forma giydi.

İlk maçta 65 dakika, ikincisinde 85 dakika, üçüncüsünde ise bir devre oynadı.

Dolayısıyla bu sezon hanesine üç maç daha ve Real Madrid'deki toplam gol sayısına bir gol daha ekleyecek.

Bu, kraliyet kulübüne katıldığından bu yana yaşadığı en kötü başlangıç. İşin ironisi, geçen sezondaki en iyi dönemlerinin, geniş yankı uyandıran ve onu ikinci bir tıbbi görüş istemeye iten Mbappe'nin sakatlığıyla aynı zamana denk gelmesi.

Mourinho'nun görevi, sözleşme yenilemesine en iyi seviyesiyle karşılık veremeyen Brezilyalı oyuncunun en iyisini ortaya çıkarmak. Sekiz maçta bir gol atıp iki asist yaptı; her 600 dakika oyunda bir gol ortalamasıyla.

Tek golünü, İspanya Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahalarında Real Sociedad'a attı.

Hindistan karşısındaki maçta Vinicius, önceki iki maçta ve Mourinho yönetimindeki ilk dönemde olduğu gibi yine gevşek görünüyordu.

Genel olarak hayal kırıklığı yaratan bir performanstı; Vinicius neredeyse hiç görünmedi. İlk maçta başarılı tek bir çalım bile tamamlayamadı, topu üç kez kaybetti ve sadece iki isabetli şut çekti.

İkinci maçta 80 dakikadan fazla sürede yalnızca bir isabetli şut çekti ve çalımlarındaki başarı oranı yalnızca yüzde 30'da kaldı. Cumartesi günü ise üç isabetli şut çekti.

Real Madrid'de Vinicius'a tam bir güven var, ancak derbi maçı Mourinho'nun onu koşulsuz şartsız ilk 11'de tutmayacağını gösterdi.

Diomande ilk 11'de yer almak için rekabet ediyor; Brezilyalının yerine oynaması şart olmasa da başka oyuncular da feda edilebilir. Ancak teknik direktör, 54. dakikada onu yedek kulübesine çekti; Mbappe ise son yedek olarak kaldı.

Real Madrid'in, İspanya Ligi sıralamasında erkenden daha fazla geri kalmamak için Vinicius'un en iyi halinde olmasına ihtiyaç duyduğu çok açık.

Camp Nou sahası bu kanat oyuncusunun parlaklığını her zaman gösterdi ve mevcut durum bunu her zamankinden daha fazla gerektiriyor. Takım şu anda lider Barcelona'nın altı puan gerisinde, dolayısıyla Barça ile oynanacak 25 Ekim maçı belirleyici.

Üstelik yalnızca Real Madrid farkı kapatmaya çalışmıyor; oyuncunun kendisi de buna kararlı.

El Clasico'nun ertesi günü Londra, Ballon d'Or'un yeni sahibini açıklayacak. İki yıl önce Brezilyalı, Rodri'ye giden ödülden beklenmedik şekilde mahrum kalmıştı.

Şimdi ise en güçlü adaylar arasında bile yer almıyor. Vinicius'un ayrıca, taraftarların eski ihtişamına kavuşması için ona çoktan birçok mesaj gönderdiği Santiago Bernabeu sahasında da seviyesini geri kazanmaya ihtiyacı var.