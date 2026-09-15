Bu makalenin ilk versiyonu temmuz ayının sonunda yayımlandı.

Paris Saint-Germain'in Münih Allianz Arena'da Inter'i 5-0 dağıtarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının üzerinden henüz biraz fazla bir yıl geçti. İki yıldan kısa süre sonra Devler Ligi finali yeniden Münih'te oynanacak, bunu UEFA salı günü duyurdu.

"Bu bizim için harika bir haber" dedi Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen. "Allianz Arena, Bayern Münih ve Münih; uluslararası cazibe, yaşanan misafirperverlik ve en üst düzey organizasyon kalitesi anlamına geliyor. UEFA da bunun farkında ve dünyanın dört bir yanından sporseverler de bunu deneyimliyor."

2028'de final toplamda altıncı kez Münih'te düzenlenecek. Final üç kez Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Allianz Arena'da ise ardından 2012'de Bayern Münih'in Chelsea'ye penaltılarda kaybettiği efsanevi "Finale dahoam" ve 2025 finali geldi. Peki Münih neden şimdiden yeniden seçildi?

Aslında Avrupa'da şu anda Şampiyonlar Ligi finalleri için ideal şartlar sunan yalnızca az sayıda stat var. Bu nedenle sadece Allianz Arena değil - 2028 ev sahipliği için tek resmi aday - UEFA'nın oturma odasına dönüştü. Bir sonraki final 2027'de, daha önce 2019'da da finalin oynandığı Madrid'deki Metropolitano'da yapılacak. Londra'daki Wembley ise son 15 yılda tam üç kez seçildi.

Barcelona 2029 finalini alıyor

Bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmanın temel şartları şunlar: doğal çim, 105'e 68 metre saha ölçüleri ve 70 bin kişilik kapasite. Ancak UEFA kapasite konusunda yüzde 10'luk bir tolerans sınırı tanıyor, dolayısıyla 63 bin koltuk mutlak asgari seviye. Bu durum şu anda Avrupa'da 22 futbol stadyumu için geçerli. Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden savaş nedeniyle St. Petersburg, Moskova veya Kiev'de organizasyon yapılması söz konusu değil. Geriye 19 stat kalıyor.

Avrupa'nın en büyük stadı Barcelona'daki Camp Nou. Uzun süren yenileme çalışmaları, gecikmeler ve buna bağlı belirsizlikler nedeniyle yakın geçmişteki değerlendirmelerde rol oynamadı. Ancak yeni Camp Nou artık tamamlanmak üzere ve 2029 finali için doğrudan onay aldı.

Avrupa'nın muhtemelen en ünlü ve yenilemenin ardından en modern stadı Real Madrid'in Bernabeu'su. 2010'dan bu yana final sahnesi olarak kullanılmamış olması, muhtemelen Real Başkanı Florentino Perez ile UEFA arasındaki bitmeyen çekişmeyle de ilgili. Anahtar kelime: Süper Lig. Ayrıca şehir içinde UEFA'nın görünüşe göre daha çok tercih ettiği bir alternatif de var: Metropolitano.

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Dortmund görünüşe göre 2029 sonrası için başvuruyu değerlendiriyor

Milano'daki San Siro eskimiş kabul ediliyor ve yakın zamanda yeni bir statla değiştirilmesi planlanıyor. Yakın geçmişte zaman zaman ev sahibi olarak kullanılmış olsalar da Roma, Atina ve İstanbul'daki tarihi Olimpiyat statları; atletizm pistleri ve eksik olanakları nedeniyle aslında artık çağın gereklerine uymuyor.

Ev sahipliği için önemli, ancak tam olarak tanımlanmamış kriterler arasında şehir altyapısı, büyük bir havalimanına yakınlık, şehirdeki otel yatağı sayısı - özellikle lüks segmentte - ve stadyumdaki loca sayısı yer alıyor. Bu nedenle Manchester'daki Old Trafford, Cardiff'teki Millennium Stadium, Marsilya'daki Velodrome, Bakü'deki Ulusal Stadyum, Sevilla'daki La Cartuja ve Dortmund'daki Signal-Iduna-Park ideal kabul edilmiyor. Buna rağmen Sport Bild'in haberine göre Dortmund, 2029'dan sonra ilk kez bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak için girişimde bulundu.

Sonuç olarak, Allianz Arena, Wembley, Metropolitano ve Budapeşte'deki Puskas Arena'nın (2026 ev sahibi) yanı sıra ideal şartlara sahip kalan statlar yalnızca şunlar: Stade de France (son olarak 2022), Lizbon'daki Estadio da Luz (2020) ve Berlin Olimpiyat Stadı (2015).