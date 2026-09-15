Bu yazının ilk versiyonu temmuz ayının sonunda yayımlandı.

Paris Saint-Germain'in Münih'teki Allianz Arena'da Inter'i 5-0 mağlup ederek ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının üzerinden henüz biraz daha bir yıldan fazla zaman geçti. İki yıldan kısa bir süre sonra Devler Ligi finali yeniden Münih'te oynanacak, bunu UEFA salı günü duyurdu.

"Bu bizim için harika bir haber" dedi Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen. "Allianz Arena, Bayern Münih ve Münih; uluslararası cazibe, yaşanan misafirperverlik ve en üst düzey organizasyon kalitesi demek. UEFA da bunu biliyor, dünyanın dört bir yanından sporseverler de bunu deneyimliyor."

2028'de final toplamda altıncı kez Münih'te düzenlenecek. Final üç kez Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Allianz Arena'da ise efsanevi 2012 Final dahoam'ı, Bayern Münih'in Chelsea'ye penaltılarda kaybettiği karşılaşma, ve 2025 finali vardı. Peki Münih neden şimdiden yeniden seçildi?

Aslında Avrupa'da şu anda Şampiyonlar Ligi finalleri için ideal koşulları sunan çok az sayıda stat var. Bu nedenle yalnızca Allianz Arena değil, 2028 organizasyonu için tek resmi aday olan stat, UEFA'nın adeta oturma odasına dönüştü. Bir sonraki final 2027'de, daha önce 2019'da da finalin oynandığı Madrid'deki Metropolitano'da yapılacak. Londra'daki Wembley ise son 15 yılda tam üç kez seçildi.

Barcelona 2029 finalini aldı

Bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmanın temel şartları şunlar: doğal çim, 105'e 68 metre saha ölçüleri ve 70.000 kişilik kapasite. Ancak UEFA kapasite konusunda yüzde 10'luk bir tolerans sınırı tanıyor, dolayısıyla 63.000 koltuk mutlak alt sınır. Bu şu anda Avrupa'da 22 futbol stadyumu için geçerli. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sürmesi nedeniyle St. Petersburg, Moskova ya da Kiev'de bir organizasyon söz konusu değil. Geriye 19 stat kalıyor.

Avrupa'nın en büyük stadyumu Barselona'daki Camp Nou. Uzun süren yenileme çalışmaları, gecikmeler ve buna eşlik eden belirsizlikler nedeniyle yakın geçmişteki değerlendirmelerde rol oynamadı. Ancak yeni Camp Nou artık tamamlanmak üzere ve 2029 finali için doğrudan seçildi.

Avrupa'nın muhtemelen en ünlü ve yenilemenin ardından en modern stadyumu ise Real Madrid'in Bernabeu'su. 2010'dan bu yana final sahnesi olarak kullanılmamış olması, muhtemelen Real Başkanı Florentino Perez ile UEFA arasındaki bitmeyen çekişmeyle de ilgili. Anahtar kelime: Süper Lig. Ayrıca şehir içinde, UEFA'ya belli ki daha uygun gelen bir alternatif olarak Metropolitano var.

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Dortmund görünüşe göre 2029 sonrası için adaylığı değerlendiriyor

Milano'daki San Siro demode kabul ediliyor ve yakında yeni bir statla değiştirilmesi planlanıyor. Yakın geçmişte zaman zaman ev sahipliği yapmış olsalar da Roma, Atina ve İstanbul'daki köklü Olimpiyat statları, atletizm pistleri ve eksik konfor unsurlarıyla artık aslında çağın gereklerine pek uymuyor.

Ev sahipliği için önemli ama tam olarak tanımlanmamış kriterler ise şehir altyapısı, büyük bir havalimanına yakınlık, şehirdeki otel yatak sayısı, özellikle de lüks segmentte, ve stadyumdaki loca sayısı. Bu nedenle Manchester'daki Old Trafford, Cardiff'teki Millennium Stadium, Marsilya'daki Velodrome, Bakü'deki Ulusal Stadyum, Sevilla'daki La Cartuja ve Dortmund'daki Signal-Iduna-Park ideal kabul edilmiyor. Buna rağmen Dortmund, Sport Bild'in haberine göre 2029 sonrasında ilk kez bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak için girişimde bulundu.

Sonuçta ideal şartlara sahip oyun alanları arasında Allianz Arena, Wembley, Metropolitano ve Budapeşte'deki Puskas Arena'nın (2026 ev sahibi) yanı sıra geriye yalnızca şunlar kalıyor: Stade de France (son olarak 2022), Lizbon'daki Estadio da Luz (2020) ve Berlin Olimpiyat Stadı (2015).