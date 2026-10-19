Real Madrid'in Sevilla'yı 4 golle geçtiği karşılaşma yalnızca 90 dakikalık bir futbol maçı değildi; başkentli kulübün içinde yaşadığı tüm çelişkilerin açıkça sergilendiği bir sahneye dönüştü. Resmi kameraların yansıtmadığı her şeyi ortaya çıkaran gerçek bir sınavdı bu: organize bir öfke, başkanlık mesajları ve görülmemiş bir taraftar bölünmesi.

Savaş ilanı: "Negreira'nın mirasçısı" pankartı ve Florentino'ya yakın birinin kovulması

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Santiago Bernabeu'nun güney tribünü başlama vuruşu öncesinde büyük bir öfke alanına dönüştü. Mavi ve kırmızı renklerden oluşan, yoruma yer bırakmayan dev bir pankart açıldı; LaLiga Başkanı Javier Tebas'ı ve Barcelona'yı hedef alıyordu.

Pankartta Tebas "Negreira'nın mirasçısı" olarak tanıtıldı. Kulüp bu pankartın neredeyse sürekli biçimde sergilenmesine izin verdi ve pankart, geçen sezon bizzat Florentino Perez'e karşı açılan pankartlardan çok daha uzun süre asılı kaldı. Bu da planlı bir kampanyanın açık bir göstergesiydi.

Stadın duvarları dışında ise, Madrid'i etkisi altına alan dondurucu soğuğa rağmen bazı taraftarlar sıcaklığı, Perez'in rakip adayı Enrique Riquelme'nin yeniden üyelere açılan kampanya merkezinde buldu. Stat çevresinde ise Cox kulübü başkanını Tebas'a bağlayan bir yazının fotokopileri dağıtıldı.

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Bu planlı gerginliğin tam ortasında, başkana çok yakın isimlerden biri olan Anas Laghrari, taraftar öfkesinin baskısı altında güney tribününü terk etmek zorunda kaldı. Bernabeu'nun iç yayın kanalı da pankartı, sanki Real Madrid televizyonunun bir başka ekranıymış gibi öne çıkararak gösterdi.

Bernabeu'da bölünme: Mbappe'ye ıslıklar, Diomande'ye tezahürat

Ancak Bernabeu'nun tamamı, doğrudan kulüple bağlantılı bölümden yayılan hoşnutsuzluk dalgasını desteklemiyordu. Madrid'de yıldızlarına karşı bile keskin bir eleştirel bilinç var.

Kylian Mbappe ısınmaya çıkıp tribünlerden topu almak istediğinde, bir grup taraftardan açık bir yuhalamayla karşılaştı. Bu tepki top alışverişinin ardından yeniden duyuldu ve hatta oyuncunun muhteşem ikinci golünden sonra daha da şiddetlendi.

Buna karşılık, Yan Diomande'nin adı ilk kez taraftarların coşkuyla haykırdığı isimler korosuna dahil edildi; zira oyuncu, Vinicius'un yalnızca bir yedeği olmaktan çok daha fazlası olduğunu kanıtlamıştı.









Kurumsal düzeyde ise iki yıllık kupa kuraklığının ardından belirsizlik halini yansıtan bir manzara yeniden yaşandı. Florentino Perez, maç öncesinde her oyuncuyu tek tek selamlayıp onlarla baş başa konuşmaya özen gösterdi; tıpkı geçmişte Şampiyonlar Ligi yarı finalleri öncesinde yaptığı gibi. Öyle ki Villarreal karşısında atılan bir gol kutlaması, on altıncı Şampiyonlar Ligi kupasını getiren gol gibi görünüyordu. Hatta efsane Marcelo bile locasından "Federasyonda yolsuzluk" korosuna katıldı.

Planlı kampanya ve VAR arızası: 4 gollü skor nasıl varoluşsal bir sınava dönüştü?

Sahada Jose Mourinho, takımının topa sahip olabileceğini ve oyunu kontrol edebileceğini keşfetti. Hakem kararları konusunda ise her zaman bir mağduriyetin kurbanı olmadığını, aynı zamanda LaLiga'dan faydalanan taraf olduğunu da anladı. Kurumsal açıdan ise dış rakiplere karşı bir kampanya yürütmenin, iç eleştirilerden kaçınmak için işe yaradığını öğrendi.









Gece, teknolojik açıdan skandal bir çelişkiyle sona erdi: yüzlerce kamerayla donatılmış en modern stat bile, Arda Güler'in Sevilla oyuncusu Peque'ye yönelen dirseğinin net bir görüntüsünü bulamadı; oysa tekrarlar niyeti açıkça gösteriyordu. Öfkenin öyle büyük bir hızla tersine döndüğü bir maçtı ki, VAR sisteminde arızaya yol açtı ve yalnızca şifreli görüntüler yayınlandı. Mourinho ise bu ezici galibiyeti, gerçek varoluşsal sınav öncesinde kalıcı bir kurala dönüştürmeyi umuyor: Camp Nou'da Barcelona'yı yenmek.



