Bugün yayımlanan bir basın raporuna göre, Real Madrid'in Fransız oyuncusu Kylian Mbappé önümüzdeki cumartesi günü son derece zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak.

Mbappé, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa Milli Takımı ile Türkiye karşısında sakatlanmış ve tedavi görmek için Madrid'e dönmüştü. Ancak Fransa'ya gitmesi ve sosyal medyada paylaştığı mesajlar büyük tartışma yarattı.

Mbappé taraftarları yatıştırmaya çalışıyor

"Mundo Deportivo" gazetesi, son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Kylian Mbappé'nin Real Madrid taraftarlarını yatıştırmaya çalıştığını yazdı.

Mbappé bunu elindeki tek yolla, son zamanlarda ihmal ettiği bir yolla yapıyor: kulüple antrenman yaparak ve fiziksel kondisyonu en üst önceliğe koyarak.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 VIL

Nitekim dün çarşamba günü, bir hayır etkinliğine katılmak için salı öğleden sonra Paris'e yaptığı kısa bir seyahatin ardından, tıpkı diğer oyuncular gibi takımla antrenman yaptı; etkinliğin ardından çarşamba sabahının ilk saatlerinde başkente dönmüştü.

Antrenman seansı sırasında Mbappé, La Liga'nın ara dönemin ardından başlayacağı önümüzdeki cumartesi günkü Villarreal maçı için gülümser ve iyi bir fiziksel durumda göründü.

Mourinho, oyuncunun ilk on birde yer alıp almayacağına ilişkin nihai kararı maçtan önce verecek. Her ne kadar tüm işaretler onun sahada olacağına işaret etse de, Fransız oyuncunun etrafındaki bu gürültü nedeniyle teknik direktörün görüşü belirsizliğini koruyor.

Soyunma odasındaki herhangi bir yıldızdan daha güçlü bir kişiliğe ve yürütme yetkisine sahip olduğu varsayılan Mourinho, son günlerde yaşananlar, özellikle de büyük tartışma yaratan bisiklet olayı hakkında henüz konuşmadı. Villarreal maçı öncesindeki dönemde bunu yaptığında ise birçok şey değişebilir.

Bernabéu taraftarı takımla hesaplaşıyor

Ara dönem boyunca ve hatta öncesinde yaşanan her şeyin ardından (Ceuta taraftarlarının formalarıyla ilgili Elche olayı), sürpriz bir durum olmazsa, Madrid derbisindeki mağlubiyetin ardından Real Madrid taraftarlarının Fransız oyuncuya ve diğer oyunculara karşı açık bir husumet sergilemesi bekleniyor.

Bu olay çok uzun zaman önce yaşanmış gibi görünse de, Real Madrid taraftarı bu tür şeyleri unutmuyor ve oyuncularla, özellikle de Mbappé ile hâlâ bazı hesaplaşmaları olduğunun farkında.