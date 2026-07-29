Paris Saint-Germain'in Münih Allianz Arena'da Inter'i 5-0 dağıtarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının üzerinden henüz sadece bir yıl geçti. İki yıldan kısa süre sonra Devler Ligi finali büyük olasılıkla yeniden Münih'te oynanacak. Allianz Arena, 2028 organizasyonu için tek resmi aday konumunda.

UEFA İcra Komitesi eylül ayında nihai kararını açıklayacak. Sürpriz yaşanmazsa final toplamda altıncı kez Münih'e verilecek. Final üç kez Olimpiyat Stadı'nda oynandı, Allianz Arena'da ise 2012'de FC Bayern'in penaltılarda FC Chelsea'ye kaybettiği efsanevi "Finale dahoam" ve 2025 finali sahne aldı. Peki Münih neden şimdiden yeniden sırayı alıyor?

Aslında şu anda Avrupa'da Şampiyonlar Ligi finalleri için ideal şartları sunan stat sayısı oldukça az. Bu nedenle yalnızca Allianz Arena UEFA'nın adeta oturma odasına dönüşmedi. Bir sonraki final 2027'de Madrid'deki Metropolitano'da oynanacak; bu stat 2019'da da finale ev sahipliği yapmıştı. Londra'daki Wembley ise son 15 yılda tam üç kez seçildi ve şimdi 2029 için de adaylığını koydu.

Barcelona ve Londra 2029 finalini istiyor

Bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmanın temel şartları şunlar: doğal çim, 105'e 68 metre saha ölçüleri ve 70 bin kişilik kapasite. Ancak UEFA kapasite konusunda yüzde 10'luk bir tolerans payı tanıyor, dolayısıyla 63 bin koltuk mutlak asgari sınır. Bu kriter şu anda Avrupa'da 22 futbol stadyumu için geçerli. Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden savaş nedeniyle St. Petersburg, Moskova veya Kiev'de organizasyon yapılması söz konusu değil. Geriye 19 stat kalıyor.

Avrupa'nın en büyük stadı Barselona'daki Camp Nou. Uzun süren yenileme çalışmaları, gecikmeler ve buna bağlı belirsizlikler nedeniyle yakın geçmişteki değerlendirmelerde rol oynamadı. Ancak yeni Camp Nou artık tamamlanmaya çok yakın ve bu eylül ayında yine verilecek olan 2029 finali için daimi aday Wembley'nin yanında iki adaydan biri konumunda.

Avrupa'nın muhtemelen en ünlü ve yenilemenin ardından en modern stadı ise Real Madrid'in Bernabeu'su. 2010'dan bu yana final sahası olarak kullanılmamış olmasının, Real Başkanı Florentino Perez ile UEFA arasındaki bitmeyen çekişmeyle de ilgisi olduğu düşünülüyor. Anahtar kelime: Süper Lig. Ayrıca Metropolitano gibi, UEFA'nın görünüşe göre daha uygun bulduğu aynı şehir içinden bir alternatif de var.

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Dortmund'un 2029'dan itibaren adaylığı değerlendirdiği belirtiliyor

Milano'daki San Siro demode kabul ediliyor ve kısa süre içinde yeni bir statla değiştirilmesi planlanıyor. Yakın geçmişte zaman zaman ev sahibi olarak kullanılmış olsalar da Roma, Atina ve İstanbul'daki köklü Olimpiyat statları, atletizm pistleri ve eksik olanaklarıyla artık aslında çağın gereklerine uygun değil.

Ev sahipliği için önemli ama tam olarak tanımlanmamış kriterler arasında şehir altyapısı, büyük bir havalimanına yakınlık, şehirdeki otel yatağı sayısı - özellikle lüks segmentte - ve stadyumdaki loca sayısı yer alıyor. Bu açıdan Manchester'daki Old Trafford, Cardiff'teki Millennium Stadium, Marsilya'daki Velodrome, Bakü Ulusal Stadı, Sevilla'daki La Cartuja ve Dortmund'daki Signal-Iduna-Park optimal kabul edilmiyor. Buna rağmen Sport Bild'in haberine göre Dortmund, 2029 yılından itibaren ilk kez bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak için girişimde bulunuyor.

Sonuç olarak ideal koşullara sahip oyun alanları arasında Allianz Arena, Wembley, Metropolitano ve Budapeşte'deki Puskas Arena'nın (2026'nın ev sahibi) yanı sıra geriye yalnızca şu statlar kalıyor: Stade de France (son olarak 2022), Lizbon'daki Estadio da Luz (2020) ve Berlin Olimpiyat Stadı (2015). Ancak Berlin'de de çim sahanın etrafını bir atletizm pisti çevreliyor.