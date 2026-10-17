Bernabeu'da sürpriz: Amerikan futbol ligi Real Madrid'in hesaplarını karıştırdı

Real Madrid, Amerikan futbolu ligi (NFL) maçına ev sahipliği yapmasının ardından Santiago Bernabeu'nun zeminini yeniden yenilemeye hazırlanıyor. Kulüp yöneticileri mevcut durumdan memnun olsa da ve yıllarca sahanın başına bela olan sorunlara nihayet çözüm bulduklarını düşünseler de, Amerikan organizasyonuna ev sahipliği yapmak stadyumu yeniden baştan hazırlamalarını zorunlu kılacak. İspanyol "Marca" gazetesi böyle aktardı.

Real Madrid, organizasyon öncesinde kendi sahasındaki son maçını Leipzig karşısında oynayacak; Atlanta Falcons ile Cincinnati Bengals arasındaki karşılaşmaya ev sahipliği hazırlıkları ise 21 Ekim'de başlayacak. Bu hazırlıklar, geçen yıl olduğu gibi sahanın alanının genişletilmesini, çizgilerinin ve bitiş bölgesinin boyanmasını gerektirecek.

Amerikan futbolunun doğası, oyuncuların ağırlıkları, sert hareketleri ve sürekli tekrarlanan temaslar nedeniyle saha zeminine büyük zorluklar yüklüyor; bu da çimde ciddi hasarlara yol açabiliyor.

Real Madrid geçen yıl, her birinin ağırlığı 100 kilogramı aşan sporcuların saha zemininde birbirine girmesinin, zeminin durumunun bozulmasını doğal hale getirdiğini açıklamıştı.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 SEV

Maçın bitiminin ardından kulüp hasar gören bölümleri sökecek ve yeni çim ekecek. Bu işlem, toparlanma süresini kısaltmak amacıyla titizlikle planlanacak; hedef, stadyumu 22 Kasım'daki Celta Vigo maçına ev sahipliği yapacak şekilde hazır hale getirmek. Kulüp, bakım çalışmalarını hızlandırmak için milli takım arasından yararlanacak. Söz konusu maçın, dört maçlık cezasının bitmesinin ardından Vinicius Junior'ın dönüşüne denk gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Real Madrid'in Mestalla'da Valencia ile oynayacağı maçın tarihi, kulüp yönetiminin rahatsızlığına yol açtı; zira bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi kapsamında Atina'da Olympiakos ile yapılacak mücadeleden yalnızca 72 saat sonra oynanacak.

Real Madrid'in resmi kanalı (RMTV) bu zamanlamayı hedef alarak, maç tarihlerinin İspanya Ligi Başkanı Javier Tebas'ın kulübe baskı yapmak için kullandığı en önemli araçlardan biri olduğunu savundu.

Ancak çelişkili olan nokta şu: Real Madrid'in futbolcuları yönetimin bu itirazını paylaşmıyor, aksine maç için belirlenen tarihten memnun. Çünkü karşılaşma 7 Kasım Cumartesi günü oynanacak ve bu da onlara ertesi pazar Santiago Bernabeu'da yapılacak NFL maçını izleme fırsatı verecek.

Kulüp, Valencia maçının 8 Kasım Pazar günü oynanmasını tercih ediyordu; ancak bu tarih futbolcuların Amerikan futbolu maçına gitmesini engelleyecekti. Soyunma odasında bu sporun bir dizi hayranı bulunduğu düşünülürse, Real Madrid yönetimini öfkelendiren bu tarih, futbolcular açısından olumlu bir yön de taşıyor gibi görünüyor.